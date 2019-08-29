Петербуржцам пообещали теплое начало сентября и «бабье лето»

Переменчивое на погоду календарное лето в Петербурге подходит к концу, однако тепло в городе задержится и в начале «осеннего» сентября. Незначительное похолодание стоит ожидать в конце первой недели месяца — тогда столбик термометра опустится до +14…+17 градусов.

Конец августа отдает «долг» лета перед петербуржцами — сегодня, 29 августа, температура воздуха в городе прогреется до 25 градусов выше нуля. Такой же показатель стоит ожидать и в понедельник, 2 сентября. По данным Гидрометцентра России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, небольшие дожди возможны завтра, 30 августа, однако воздух всех равно будет теплый — согласно прогнозу, горожанам стоит ожидать +21 градус.

«Нам природа не дала хорошего июля. А судя по августу, она отдает свой долг. Конец лета был очень теплым, гораздо выше нормы. В самом начале осени нас ждет замечательная погода. Такая, как последние дни, продлится еще где-то до середины следующей недели», — рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Однако уже 7 сентября в Петербурге незначительно похолодает — первая неделя первого осеннего месяца закончится со значением от +15 до +17 градусов. Вместе с падением столбика термометра в город также придут небольшие дожди. «А потом все будет, как положено. Есть годовой ход температуры — ей положено в сентябре быстро убывать. И она начнет понижаться», — добавляет Малинин.

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