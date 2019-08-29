В заброшенных оранжереях Таврического сада появились «Призраки». Это работа уличного художника Леши Бурстона

Теперь на стеклах, которые виднеются сквозь поросшие зеленью оранжереи, появились изображения играющих детей, читающих подростков — петербуржцев, которые могли бы проводить свой досуг, если бы на месте заброшенных сооружений появилось общественное пространство. «Оранжереи в Таврическом собираются реконструировать к 2025-му году и создать на их месте общественное пространство, но сколько еще в Питере подобных заброшенных мест, которые можно было бы обустроить под парки, сады и другие центры притяжения?», — задается вопросом Бурстон.

Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей в Таврическом саду. Реновация оценивалась в 1 миллиард рублей. В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки — согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров может появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин. Позже заявку на участие в проекте подал Фонд социальных инвестиций «Газпрома».

Ранее Леша Бурстон создал первую «легальную» стену для стрит-арта. Акция стала ответом артиста на законопроект о легализации уличного искусства, который был принят депутатами ЗакСа в феврале этого года. Художник также превратил в арт-объект электрощиток — работа стала первым стрит-арт изображением, согласованным с администрацией города. В работах Бурстон поднимает и острые городские темы — так, он создал «Дерево желаний» против застройки сквера в Кузнечном переулке, и изобразил чайного промоутера Hangetsu Tea — подвешенного на решетке с выжженным на груди словом «чай».