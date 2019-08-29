Градостроительный совет согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса
За последние месяцы Градостроительный совет не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрение новых концепций, однако согласился с возможным сносом здания строительства нового комплекса. При этом новодел должен «нести черны петербургского стиля и не нарушать контекст».
Авторы проектных решений для нового комплекса на месте СКК должны в обязательном порядке предоставить концепцию на рассмотрение Градсовета, однако точные сроки, когда это будет сделано, пока неизвестны.
«С проектом СКК сейчас тишина. В принципе Градсовет согласился с возможностью сноса этого здания и строительством нового на этом месте, но архитектура нового должна быть петербургской. Она, конечно, не должна копировать построенное. Тем более, что, по мнению инвестора, оно не удовлетворяет техническим задачам. Но оно должно нести черты петербургского стиля и не нарушать контекст. Над этим они работают», — рассказал глава Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.
На вопрос о том, успеют ли построить новый комплекс к Чемпионату мира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году, Григорьев ответил, что «невозможного мало» — так, Ледовый дворец на проспекте Большевиков был построен за год.
Против сноса СКК выступают петербуржцы — вечером 28 августа они вышли на массовый пикет в защиту комплекса и зеленых территорий вокруг него. «Хоккей-это классная игра, а не способ геноцида городской среды. Не надо пудрить нам мозги, что весь хоккей повалится, если не снести СКК и не застроить все вокруг жильем», — заявили они, приглашая к участию в акции.
На заседании Градсовета 7 декабря 2018 года 14 участников поддержали возможность реконструкции комплекса и 13 проголосовали против. Почти единогласно было принято решение о доработке архитектурно-градостроительного облика нового здания. При этом снос СКК технически сложен — до этого было рекомендовано провести более тщательное обследование здания и дополнительная проработка вариантов строительство нового комплекса.
СКК «Петербургский» был построен в 1970-1979 годах и является одним из крупнейших спортивных объектов своего типа в Европе. Вместимость зала — 25 тысяч зрителей, высота основной части 40 метров, ее диаметр 160 метров, диаметр цокольной части 193 метра. В 2000 году их СКК ушли почти все крупные спортивные турниры — на смену появился Ледовый дворец.
К Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей. Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП — за подписями президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова и председателя ВООПИиК Антона Иванова.
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