Градостроительный совет согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса

За последние месяцы Градостроительный совет не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрение новых концепций, однако согласился с возможным сносом здания строительства нового комплекса. При этом новодел должен «нести черны петербургского стиля и не нарушать контекст».

Авторы проектных решений для нового комплекса на месте СКК должны в обязательном порядке предоставить концепцию на рассмотрение Градсовета, однако точные сроки, когда это будет сделано, пока неизвестны.

«С проектом СКК сейчас тишина. В принципе Градсовет согласился с возможностью сноса этого здания и строительством нового на этом месте, но архитектура нового должна быть петербургской. Она, конечно, не должна копировать построенное. Тем более, что, по мнению инвестора, оно не удовлетворяет техническим задачам. Но оно должно нести черты петербургского стиля и не нарушать контекст. Над этим они работают», — рассказал глава Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

На вопрос о том, успеют ли построить новый комплекс к Чемпионату мира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году, Григорьев ответил, что «невозможного мало» — так, Ледовый дворец на проспекте Большевиков был построен за год.