14 сентября в Красносельском районе Петербурга пройдет Фестиваль соседских инициатив. На трех площадках местные жители представят свои решения по улучшению состояния Петербурга, обсудят планы на будущее, а также проведут время за мастер-классами, играми и запуском воздушных змеев.

Главная цель фестиваля, организованного фондом «Добрый город Петербург» — благоустройство городской среды. На трех площадках в Красносельском районе — побережье вдоль Балтийского бульвара, Жемчужном пляже и Сергиево, горожане не только примут участие в различных мастер-классах и играх, но и представят свои тестовые решения по улучшению Петербурга.

Фестиваль станет завершением программы «Соседская мастерская», в рамках которой с июля активные и неравнодушные петербуржцы объединялись в команды для эффективного решения проблем городской среды. Первая команда занялась благоустройством береговой линии — они разработали эскизы настила и уличной мебели, которые будут созданы в рамках Фестиваля. Вторая команда разрабатывала карту посадок деревьев, чтобы каждый желающий смог посадить в Петербурге свое семейное дерево.

Третья команда предложила добавить в проект благоустройства Морской набережной широкие тротуары, велодорожки, деревья, освещение и удобные спуски, благодаря чему уже 14 сентября на Фестивале появятся шезлонг и гамак для отдыха с видом на залив. Четвертая команда состоит из жителей района Сергиево — они создают на пустыре спортивную зону, для чего выкосили траву и поставили волейбольную сетку. В их ближайших планах установка столов для пинг-понга и навес, а также организация командных соревнований по волейболу.

Фестиваль соседских инициатив пройдет 14 сентября на побережье вдоль Балтийского бульвара, Жемчужном пляже и в Сергиево. Начало в 12:00, вход свободный. Также все желающие приглашаются к волонтерской работе — подробнее об этом можно узнать здесь.