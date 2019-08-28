Завершилась реконструкция лесопарка «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга
Завершилась реконструкция парка «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга — крупнейшего лесопарка города. Акцент сделали на спорт и культурный отдых — там появилась эстрада со скамейками для зрителей, теннисные корты, спортивные площадки и даже поле с воротами для больших командных спортивных встреч.
Работы по благоустройству начались в мае 2019 года. За три месяца в парке отремонтировали 16 бадминтонных площадок, обустроили большое спортивное поле с воротами для командных игр и состязаний, смонтировали деревянные трибуны для зрителей, а также открыли две спортивные площадки с тренажерами, турниками и брусьями.
В «Сосновке» появилась и современная эстрада, перед которой установили скамейки для зрителей — теперь в парке можно проводить концерты и другие культурные мероприятия. Для подрастающих посетителей парка организовали детский городок с качелями и каруселями — им заменили устаревшее оборудование для игр.
Особое внимание уделили зеленой составляющей парка. На его территории высадили 250 молодых саженцев горной сосны, облагородили 7 тысяч квадратных метров газонов, установили вазоны и высадили цветы. Для того, чтобы насладиться благоуханием зеленого оазиса, в «Сосновке» установили 49 садовых диванов, 57 скамеек и 59 новых урн. Также отремонтировали 26 тысяч квадратных метров насыпных дорожек и сделали хороший дренаж.
«В «Сосновке» с удовольствием занимаются любители бега и скандинавской ходьбы, теперь и после дождя дорожки будут оставаться сухими», — добавляют в Комитете по благоустройству. «Садовники постарались создать новую среду для посетителей всех возрастов, сделать парк привлекательным для горожан с самыми разными интересами. На одном из самых крупных зеленых объектов города проведен большой объем работы, около 40 млн рублей вложено в благоустройство парка», — добавил председатель комитета Владимир Рублевский.
Напомним, ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта. На месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.
В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта. Парк Авиаторов в Московском районе начнут благоустраивать в 2020 году, а в Приморском районе после ремонта открылся бульвар на Долгоозерной улице.
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