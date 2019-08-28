Завершилась реконструкция парка «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга — крупнейшего лесопарка города. Акцент сделали на спорт и культурный отдых — там появилась эстрада со скамейками для зрителей, теннисные корты, спортивные площадки и даже поле с воротами для больших командных спортивных встреч.

Работы по благоустройству начались в мае 2019 года. За три месяца в парке отремонтировали 16 бадминтонных площадок, обустроили большое спортивное поле с воротами для командных игр и состязаний, смонтировали деревянные трибуны для зрителей, а также открыли две спортивные площадки с тренажерами, турниками и брусьями.

В «Сосновке» появилась и современная эстрада, перед которой установили скамейки для зрителей — теперь в парке можно проводить концерты и другие культурные мероприятия. Для подрастающих посетителей парка организовали детский городок с качелями и каруселями — им заменили устаревшее оборудование для игр.