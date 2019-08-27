В Петербурге и еще 17 городах России можно записать кошку на бесплатный осмотр у ветеринара

С 26 августа по 30 ноября в Петербурге и еще 17 городах России проводится социальная кампания «У кошки не 9 жизней», в рамках которой владельцы смогут записать свою кошку на бесплатный осмотр у ветеринара.

В рамках кампании можно записать свою кошку на осмотр в 18 городах страны — Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Иркутске и других. Также будут проводиться онлайн-консультации — все это призвано обратить внимание кошатников на здоровье своих любимцев, которые даже будучи домашними так же, как и уличные кошки подвержены различным заболеваниям и нуждаются в осмотрах.

Согласно исследованиям, 68% кошек не проходят вакцинацию, в 43% посещают врача недостаточно часто. При этом у 42% кошек, живущих в домашних условиях, все равно нуждаются в диагностике и лечении — источники болезней могут попасть в квартиру на одежде, обуви и руках.

Напомним, содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города — 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей, средства распределят между некоммерческими организациями на конкурсной основе. В марте депутаты петербургского парламента также утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам. Также за собаками и кошками из петербургских приютов для бездомных животных теперь можно ухаживать в режими онлайн, а еще в Лахта Центре живет кот Фокс — он присматривает за стройкой, работает в офисе инженеров и ведет свой Instagram.

Еще одна пушистая звезда Петербурга — эрмитажный кол Ахилл, получивший популярность благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Сейчас он живет в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой. Оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года.