Депутат Ленобласти предложил Покрасу Лампасу создать арт-объект в Сланцах

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил петербургскому художнику и лауреату премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрасу Лампасу создать арт-объект в городе Сланцы Ленобласти. В свою очередь местная молодежь просит провести в городе фестиваль стрит-арта, подобный екатеринбургскому.

По словам Петрова, который который «с сожалением узнал о том, что итогом дискуссии о судьбе арт-объекта в Екатеринбурге стало решение о его частичном уничтожении», в Сланцах наблюдается недостаток уличной культуры — дефицит интересных и актуальных памятников современного искусства. Для изменения ситуации депутат приглашает художника в город для создания арт-объекта «в вашем стиле».

«Наш город, без преувеличения, является памятником индустриальной эпохи со множеством объектов и строений, где современное графическое искусство смотрелось бы уместно. В данной связи прошу вас посетить наш город и создать здесь новый объект в вашем стиле — он станет новым туристическим символом города и полюбится коренным жителям Сланцев», — обратился в открытом письме к Покрасу Петров.

Напомним, 18 июля Покрас Лампас создал новую работу «Супрематический крест» — рисунок площадью 6 тысяч квадратных метров с заложенным в основу манифестом Казимира Малевича расположился на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Спустя сутки после появления ее закатали в асфальт — тогда Покрас пообещал вернуть изображение на площадь. Однако в назначенный день стало известно, что в ближайшее время этому не суждено случиться — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы.

Восстановление росписи отложили из-за сопротивления ряда православных активистов — они считают, что изображение креста на площади оскорбляет чувства верующих. Покрас Лампас рассказал «Собака.ru», что он думает о конфликте, а художник-иконописец прокомментировал ситуацию с точки зрения религиозного канона.