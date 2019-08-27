Штаб преображения Петербурга, основанный блогером и урбанистом Ильей Варламовым и общественно-политическим деятелем Максимом Кацом , подготовил проект благоустройство пешеходного Горсткина моста через Фонтанку. Согласно концепции, вместо высоких неудобных ступенек появятся пандусы, на берегах переправы — тенистая зона под деревьями, а возле моста — оборудованные контейнеры для раздельного сбора мусора.

С западной стороны обустроят линейный многоярусный амфитеатр, где петербуржцы смогут «беспрепятственно любоваться корабликами и закатами». С торцов моста вдоль набережных также появятся зеленые зоны, которые помогут снизить негативное воздействие автомобильных выхлопов, и контейнеры для раздельного сбора мусора.

Согласно концепции преобразования моста, со стороны улицы Ефимова создадут «поднятый перекресток», а на набережной левого берега — поднятый «вело-пешеходный» переход. Сформируют также зону рекреации — за счет расширения переправы по ней смогут проезжать велосипедисты без ущемления пространства для пешеходов.

По мнению создателей проекта, мост необходимо официально признать общественным пространством и пешеходной зоной. Для велосипедистов нужно организовать безбарьерный и удобный въезд на переправу, а для пешеходов предусмотреть зеленые и тенистые места для разнообразного времяпрепровождения. В свою очередь от дизайнеров требуется сохранить «устоявшийся, привычный и популярный силуэт» в панораме мостов на фоне Троицкого собора.

«Для большинства жителей города и туристов мост стал местом встречи и отдыха, обзорной площадкой и обязательной точкой для встречи заката. Несмотря на популярность места, функционал моста абсолютно не приспособлен для комфортного времяпрепровождения граждан. Металлическое ограждение мешает обзору, а транзит затрудняется крутыми ступеньками. Мы решили на примере Горсткина моста поразмышлять, какими могут быть пешеходные мосты Петербурга», — говорят авторы концепции.

Горсткин мост — пешеходный мост-теплопровод через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, который соединяет Спасский и Безымянный острова. Переправа была возведена в 1898 году, в 1928 подверглась радикальной реконструкции для прокладки трубы теплоснабжения от ТЭЦ к центральным районам города, а последняя реставрация проводилась в 1949-ом — после чего мост получил свой современный вид.