В настоящий момент при участии представителей компании «Российские железные дороги» ведется обсуждение двух вариантов вокзалов, куда будут приходить поезда высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург». «С РЖД рассматриваем, куда лучше приходить, на Московский вокзал или на Витебский», — добавил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ходе нулевых чтений бюджета на 2020-2022 годы.

Московский вокзал был открыт в 1847 году и является пассажирским терминалом железнодорожной станции Санкт-Петербург—Главный. Здание вокзала на Невском проспекте, 85 и Конторский корпус Николаевской железной дороги являются объектами культурного наследия народов России. Витебский вокзал на Загородном проспекте, 52 является самым первым вокзалом в Росиии — его открытие состоялось 30 октября 1837 года, в первая дорога соединяла Санкт-Петербург и Царское село.

Напомним, с 20 января 2019 года начнали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда РЖД. Ранее компания определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. РЖД запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна — о планах на внедрение новинки стало известно еще в конце мая. Также РЖД планирует запустить на линию поезд «Сапсан» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров.