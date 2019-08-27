Альтернативный «День Д» от московского журнала «Октябрь» отменен по решению наследников Довлатова

Альтернативный «День Д» от московского журнала «Октябрь», который должен был пройти в Петербурге сразу после «Дня Д», организованного Львом Лурье, отменен. Оргкомитет фестиваля не смог договориться с наследниками Довлатова об использовании творчества писателя.

«Организатор уведомил нас, что не смог договориться с родными писателя об использовании его творческого наследия и отказался от проведения фестиваля. Поймите меня правильно: организатор хотел провести фестиваль, участвовал в конкурсе и получил поддержку, а потом обстоятельства так сложились — так бывает», — рассказал глава Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, отметив, что теперь субсидию, выделенную организаторам для проведения праздника, могут отозвать.

В 2019 году финансирование на фестиваль «День Д», посвященный памяти писателя Сергея Довлатова, получили сразу две организации — Дом культуры Льва Лурье и московский журнал «Октябрь». Оригинальный «День Д» в этом году получил ровно 1,5 миллиона рублей, столичные организаторы немногим меньше — 1 миллион 454 тысячи. Однако организатор «оригинала» с подобным решением не согласился и посчитал «День Д» от москвичей «рейдерским захватом».

«Он родился в Уфе, его именем названа улица в Нью-Йорке. Почему московские люди занимаются нашей повесткой? Пусть занимаются Веничкой Ерофеевым. Мы дважды с огромным трудом сделали этот проект на краудфандинговые средства, с депутатом Сергеем Боярским добились того, что на улице Рубинштейна появился памятник Сергею Донатовичу. В 2018 году мы сосредоточились на проекте «День памяти», а в 2019-м впервые подали заявку на получение субсидии на «День Д» в комитет по культуре. И вдруг оказалось, что половину средств получат москвичи», — рассказал тогда Лурье.

Напомним, ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию. Однако позже жители улицы Рубинштейна отказали организаторам фестиваля в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель до своей эмиграции — из-за чего мероприятие пришлось перенести на парковку неподалеку.

Ранее, в 2018 году, в Петербурге провели «Пол-День Довлатова» — тогда оригинальный фестиваль отменился из-за проблем в финансировании. А еще в апреле этого года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес — видимо, фокстерьер Глаша. А еще памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигура была демонтирована, а, когда вернулась на свое законное место, была облита машинным маслом и превращена в помойку.