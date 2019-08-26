«Почта России» планирует преобразовать свои отделения в «Центры притяжения». Такое название получил новый проект концепции, которая подразумевает появление на почтовых территориях гастрономических маркетплейсов с продажей алкоголя, аптек, отделений банков и МФЦ, а также образовательных и медицинских центров.

Стоимость проекта составит 85 миллиардов рублей, реализовать его планируется в период с 2020 по 2027 годы. Изменение функционала «Почты России» обусловлено потерей спроса на главную услугу ведомства — пересылку почтовых отправлений. Согласно подсчетам, к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Поэтому из 42 тысяч отделений более 80% могут стать «Центрами притяжения».

Так, помимо профильных услуг, «Почта России» планирует оказывать финансовые (выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту), продавать лекарства, товары народного потребления (в том числе алкогольные напитки), оказывать государственные услуги при помощи аналога МФЦ, социальные и медицинские, а также образовательные услуги.

На реализацию проекта ведомство просит выделить 85 миллиардов рублей, из них 66,4 — на техническую модернизацию и дополнительное техническое оснащение почтовой службы. 10,8 миллиардов необходимо для проведения капитального ремонта отделений, а 7,7 — для расширения площадей. Кроме того, для правомерной работы необходимо изменить сразу пять категорий законодательных актов, включая закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

По словам источников «Известий», проблемы в согласовании могут возникнуть с Министерством финансов РФ, так как «Почта России» хочет получить из бюджета средства на реализацию непрофильных для ведомства идей. В Минкомсвязи проект поддержали, однако отметили, что для его воплощения необходима «тщательная проработка с участием отраслевых федеральных органов исполнительной власти».

Напомним, ранее стало известно, что петербургский Главпочтамт хотят превратить в общественное пространство. В рамках реконструкции, которую проводит «Почта России», уже через два-три года на территории здания 18 века появится фуд-маркет, коворкинг и даже концертная площадка. Реставрация началась в ноябре 2018 года. Еще в начале года вице-губернатор Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции. Позже также стало известно, что после реконструкции в здании откроется музей.