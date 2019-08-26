Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга планируют увеличить в среднем на 2-3 рубля. Изменения могут произойти уже в 2020 году — впервые с 2017 года.

Соответствующий вопрос уже начали рассматривать — в рамках нулевых чтений бюджета на 2020-2022 годы. По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, уже в 2020 году стоимость проезда в наземном общественном транспорте может вырасти с 40 до 42 рублей, а в метрополитене — с 45 до 48-50 рублей.

При этом сумма выделенной субсидии из городского бюджета составит порядка 46 миллиардов рублей. По мнению Елина, общественный транспорт остается одной из наиболее крупных статей расходов Петербурга.

Последний раз увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга происходило в 2017 году. С 1 января стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, а билеты на проезд в наземном транспорте — с 30 до 40 рублей. В 2018 году перевозчики также планировали поднять стоимость на 2 рубля, однако в декабре 2019 года Смольный принял решение сохранить прежние тарифы.

Напомним, с 1 июня в петербургской подземке вновь продается месячный билет для проезда в метро — впервые за семь лет. По нему можно совершить до 70 поездок в месяц, а сама его стоимость снижена на 43%. О том, что в Петербурге появится комбинированный проездной, стало известно в январе 2018 года — тогда инициатива депутата ЗакСа Бориса Вишневского была одобрена Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. Ранее также стало известно о том, что ГУП «Пассажиравтотранс» водит новую опцию, благодаря которой зачисление ресурса на «Подорожник» станет возможным и в наземном транспорте города. В январе появился еще один способ — пополнение проездного через Telegram-бот. А еще в Петербурге представили проект новой маршрутной сети общественного наземного транспорта.