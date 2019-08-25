В Петербурге откроют парк, посвященный героям-пожарным, – с велосипедной дорожкой, скейтпарком и теннисными кортами

В сообщении отмечается, что власти предоставят комфортные условия для людей разных возрастов. Так, в нем планируется построить 7 детских площадок, скейтпарк, теннисные корты, велосипедную дорожку и обеспечить безопасные подходы к водоемам, занимающим значительную часть территории. В центральной части парка разместится площадка для массовых мероприятий, где можно будет установить конструкции сцены и кинотеатра на открытом воздухе.

Тем временем в Калининском районе открылся пешеходный фонтан после реконструкции. Прежнюю бетонную чашу заменили новой: в ее центре установлена беседка, к ней ведут два мостика. Фонтан в Любашинском саду – один из победителей городского конкурса, по итогу которого было запланировано отремонтировать три водных объекта. Свое мнение высказали 100 тысяч горожан. 32 тысячи проголосовали за ремонт фонтана в саду имени 30-летия Октября в Невском районе. 30 тысяч человек —за фонтан в Любашинском саду. И 18,6 тысяч предложили привести в порядок комплекс «Мальчик и гуси» на пересечении проспекта Королева и улицы Уточкина в Приморском районе. В июле был отреставрирован фонтан «Сказки детства» на проспекте Королёва, а в начале августа был восстановлен фонтан в саду 30-летия Октября.



