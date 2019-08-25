ВОЗ призывает больше исследовать проблему микропластика в питьевой воде

Всемирная организация здравоохранения выпустила аналитический обзор самых последних исследований, посвященных микропластику в питьевой воде. Согласно этим данным, в сегодняшних концентрациях микропластик не вреден для здоровья человека.

При этом авторы признаются в том, что информации по этой проблеме у них недостаточно. «Однако нам нужно знать больше. Нам также нужно остановить рост пластикового загрязнения во всем мире», – комментирует Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению, окружающей среде и социальным детерминантам здоровья. Для того, чтобы оценить воздействие микропластика более точно, требуются исследования, которые включают в себя разработку стандартных методов измерения содержания микрочастиц пластмасс в воде; дальнейшее изучение источников и распределения микропластика в пресной воде; и исследование эффективных технологий водоочистки, отмечается в сообщении ВОЗ.