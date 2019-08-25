ВОЗ призывает больше исследовать проблему микропластика в питьевой воде
Всемирная организация здравоохранения выпустила аналитический обзор самых последних исследований, посвященных микропластику в питьевой воде. Согласно этим данным, в сегодняшних концентрациях микропластик не вреден для здоровья человека.
При этом авторы признаются в том, что информации по этой проблеме у них недостаточно. «Однако нам нужно знать больше. Нам также нужно остановить рост пластикового загрязнения во всем мире», – комментирует Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению, окружающей среде и социальным детерминантам здоровья. Для того, чтобы оценить воздействие микропластика более точно, требуются исследования, которые включают в себя разработку стандартных методов измерения содержания микрочастиц пластмасс в воде; дальнейшее изучение источников и распределения микропластика в пресной воде; и исследование эффективных технологий водоочистки, отмечается в сообщении ВОЗ.
Кроме того, ВОЗ рекомендует поставщикам пресной воды первым делом сконцентрироваться на удалении из воды микробных патогенов и химических веществ. «Это приносит двойную пользу: системы очистки стоков и питьевой воды, рассчитанные на обработку фекальных вод и химических веществ, способны также эффективно удалять микропластик», — считают они.
О том, почему мы все должны отказаться от пластика прямо сейчас, читайте в отрывке из книги «Как отказаться от пластика: руководство по спасению мира» Уилла МакКаллум, руководителя программы по сохранению океанов в Гринпис Великобритании. Согласно этой книге, лишь 14% производимого пластика направляется на переработку для повторного использования и приблизительно 5% реально перерабатывается (а не выбрасывается на свалку). Качество систем мусоропереработки сильно варьируется во всем мире, но даже в странах с более продвинутой инфраструктурой, таких как Голландия или Япония, объем производства пластика существенно превысил их перерабатывающие возможности.
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