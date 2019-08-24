В Любашинском саду открылся пешеходный фонтан после реконструкции

В Любашинском саду появился первый пешеходный фонтан – теперь жителям Калининского района не придется добираться до Площади Ленина, чтобы полюбоваться фонтанами. Сегодня состоялось официальное открытие. Работы должны были завершиться в сентябре, однако это произошло немного раньше. Прежнюю бетонную чашу заменили новой: в ее центре установлена беседка, к ней ведут два мостика. Пользователи Instagram публикуют фотографии сада после реконструкции – посмотрите, как он теперь выглядит.

Фонтан в Любашинском саду – один из победителей городского конкурса, по итогу которого было запланировано отремонтировать три водных объекта. Свое мнение высказали 100 тысяч горожан. 32 тысячи проголосовали за ремонт фонтана в саду имени 30-летия Октября в Невском районе. 30 тысяч человек —за фонтан в Любашинском саду. И 18,6 тысяч предложили привести в порядок комплекс «Мальчик и гуси» на пересечении проспекта Королева и улицы Уточкина в Приморском районе. В июле был отреставрирован фонтан «Сказки детства» на проспекте Королёва, а в начале августа был восстановлен фонтан в саду 30-летия Октября.