В Любашинском саду открылся пешеходный фонтан после реконструкции
В Любашинском саду появился первый пешеходный фонтан – теперь жителям Калининского района не придется добираться до Площади Ленина, чтобы полюбоваться фонтанами. Сегодня состоялось официальное открытие. Работы должны были завершиться в сентябре, однако это произошло немного раньше. Прежнюю бетонную чашу заменили новой: в ее центре установлена беседка, к ней ведут два мостика. Пользователи Instagram публикуют фотографии сада после реконструкции – посмотрите, как он теперь выглядит.
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Наш Любашинский фонтан открыт! Убогая и безликая чаша бассейна в Любашинском саду наконец-то ушла в прошлое окончательно и бесповоротно. На ее месте теперь возвышается целый фонтанный комплекс с подсветкой, изящным мостиком и ротондой, в которой поселились ангел и птичка. То, чего так долго ждали жители нашего округа, произошло сегодня, 24 августа в полдень. «Это наша общая победа! Весной мы с жителями выиграли в голосовании опроса «Фонтан для горожан», и вот сегодня наш фонтан заработал в полную мощность!» — отметил глава Финляндского округа Всеволод Беликов. На открытие фонтана пришли жители, депутаты и глава нашего округа. Старт работе фонтанного комплекса дал действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По итогам народного голосования в соцсетях фонтан получил название Любашинский. #финокруг #любашинскийсад #фонтан #открытиефонтана #
Фонтан в Любашинском саду – один из победителей городского конкурса, по итогу которого было запланировано отремонтировать три водных объекта. Свое мнение высказали 100 тысяч горожан. 32 тысячи проголосовали за ремонт фонтана в саду имени 30-летия Октября в Невском районе. 30 тысяч человек —за фонтан в Любашинском саду. И 18,6 тысяч предложили привести в порядок комплекс «Мальчик и гуси» на пересечении проспекта Королева и улицы Уточкина в Приморском районе. В июле был отреставрирован фонтан «Сказки детства» на проспекте Королёва, а в начале августа был восстановлен фонтан в саду 30-летия Октября.
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