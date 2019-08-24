Создатели «Добродомика» выпустили видео о том, почему важно не забывать о бабушках и дедушках

Основательница благотворительного кафе «Добродомик» Александра Синяк опубликовала ролик, посвященный бабушке. В нем она читает стихотворение, написанное в прошлом году, – о том, что люди редко уделяют внимание своим старшим родственникам, которые нуждаются в этом.

«Ежедневно к нам приезжают сотни бабушек и дедушек. Большинство из них одинокие, потому что дети по той или иной причине перестали с ними общаться. Они остались наедине со своими трудностями. Мы не будем сейчас говорить о пенсии или материальном положении, мы поговорим о душе. Каждый день я слышу, как они хотят помириться, как дети не могут сделать шаг навстречу», – рассказывает Александра. По ее словам, этим видео основатели кафе хотели показать то, насколько потом можно пожалеть об этих действиях.

В создании ролика поучаствовала бабушка хозяйки кафе. «У нее все хорошо. Она здоровая, и мы желаем ей долгих лет жизни», – отмечает она. В видео также звучит обращение к ней: «Я очень благодарю тебя, бабушка, за то воспитание, которое вы мне дали; за то, что в свои 27 лет я ценю каждый момент, который мы можем провести вместе». Кроме того, Александра Синяк призывает всех вспомнить о своих близких, позвонить им и встретиться.

Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице, 17 в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. 23 мая этого года совладелица благотворительного кафе «Добродомик» Александра Синяк сообщила о том, что администрация Василеостровского района временно закрыла кафе — в помещение, где оно располагается, пришли с проверкой, инициированной жалобой некой местной жительницы.

На следующий день, 24 мая, в администрации опровергли информацию о закрытии. Как пояснили чиновники, от их имени не поступал указ о прекращении работы благотворительного кафе, а также не собирались штрафовать. После череды разбирательств кафе возобновило свою работу, а Александра Синяк заявила о намерении открыть второе заведение в Петербурге — по ее словам, в администрации готовы по льготной арендной ставке предоставить место для его расположения при условии, что в кафе будут кормить только пенсионеров. Недавно же стало известно, что «Добродомик» открывает в Москве новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров.





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