В Петербурге проходит фестиваль гигантских китайских фонарей

В Петербург приехал фестиваль гигантских китайских фонарей. На световые инсталляции в виде дракона, панд в бамбуковой роще, лягушек и многих других можно посмотреть в Приморском парке победы до 13 октября. Помимо этого, здесь будет действовать традиционная культурная программа с акробатами, национальными ростовыми куклами, танцами и китайской кухней.

Шоу, основанное на древних традициях и современных технологиях, создала китайская компания Haitian Culture. С 2005 года фестиваль побывал в более, чем 50 странах. Выставку гигантских китайских фонарей увидели жители США и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Беларуси, Германии, Испании, Великобритании и многих других стран.

«Праздник фонарей» – это древняя традиция со времен династии Хань, которая существует около 2000 лет. В начале истории Империи Хань император был буддистом. Однажды он узнал, что некоторые монахи зажигали фонари в храмах, чтобы выразить уважение к Будде в пятнадцатый день первого лунного месяца. Поэтому он приказал, чтобы все храмы, частные дома и королевские дворцы зажигали фонари в этот вечер.