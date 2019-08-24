В Петербурге проходит фестиваль гигантских китайских фонарей
В Петербург приехал фестиваль гигантских китайских фонарей. На световые инсталляции в виде дракона, панд в бамбуковой роще, лягушек и многих других можно посмотреть в Приморском парке победы до 13 октября. Помимо этого, здесь будет действовать традиционная культурная программа с акробатами, национальными ростовыми куклами, танцами и китайской кухней.
Шоу, основанное на древних традициях и современных технологиях, создала китайская компания Haitian Culture. С 2005 года фестиваль побывал в более, чем 50 странах. Выставку гигантских китайских фонарей увидели жители США и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Беларуси, Германии, Испании, Великобритании и многих других стран.
«Праздник фонарей» – это древняя традиция со времен династии Хань, которая существует около 2000 лет. В начале истории Империи Хань император был буддистом. Однажды он узнал, что некоторые монахи зажигали фонари в храмах, чтобы выразить уважение к Будде в пятнадцатый день первого лунного месяца. Поэтому он приказал, чтобы все храмы, частные дома и королевские дворцы зажигали фонари в этот вечер.
На кубы и лотосы, правда уже водные и не такие большие, можно посмотреть также на фестивале водных фонариков в Юсуповском саду 24 и 25 августа. Организаторы подготовили не менее интересную программу: лекции от петербургских музеев и театров, мастер-классы от лидеров мнений в областях архитектуры, музыки и кино. Кроме того, на сцене фестиваля выступят ведущие петербургские поэты и артисты оригинального жанра, а в 20:00 начнется грандиозный концерт с огненно-пиротехническим шоу, симфоническим оркестром, балеринами и оперными певцами. Все подробности смотрите здесь.
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