Почему водителя, из-за которого в ДТП на Невском погибли два человека, отпустили из СИЗО? Объясняет юрист

Сегодня стало известно , что водителя BMW Мурада Касымова, обвиняемого в произошедшем 24 февраля ДТП на Невском проспекте, отпустили из СИЗО, так как преступление, вменяемое ему, не является тяжким. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них погибли, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, так как употребил на Думской улице «веселящий газ». Пользователей соцсетей возмутило событие, поэтому «Собака.ru» попросила автоюриста Максима Гришечко объяснить, что такое тяжкое преступление и что грозит Касымову, если его признают виновным.

Что произошло?

24 февраля Касымов сел за руль в состоянии опьянения — с его слов, он «подышал шарик» и отключился, когда двигался по Невскому. На счету виновника ДТП к этому моменту уже было 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения и имелись задолженности по оплате штрафов. Кроме того, в ноябре 2018 года он был лишен водительских прав. В результате столкновения пострадали пять человек, двое из них погибли — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. На следующий день водитель был арестован.

Сегодня стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий: теперь Мураду Каграман оглы Касымову «нельзя покидать жилое помещение в ночное время, управлять всеми видами ТС, использовать все виды транспорта, кроме общественного, посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, посещать и участвовать в массовых мероприятиях».

Почему человека, совершившего преступление, вообще могут отпустить?

Несмотря на общественный резонанс произошедшего ДТП, мы не можем не учитывать то, что Уголовный кодекс РФ дает четкое разграничение преступлений по степени тяжести: небольшой, средней, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15 УК РФ). На момент совершения ДТП ч. 6 ст. 264 УК РФ действовала в прежней редакции и предусматривала наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет, что подпадает под квалификацию преступления средней тяжести. С 17 июня 2019 она была изменена, теперь те же деяния квалифицируются как тяжкие, за них грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, но на Касымова это не распространяется.

Таким образом суд правомерно руководствовался ч. 2 ст. 109 УК РФ и не имел права продлевать срок содержания под стражей свыше шести месяцев. Нужно понимать, что Касымов не освобожден от уголовной ответственности, и по окончании расследования дело будет передано в суд, который вынесет окончательный приговор. Условный срок он точно не получит, законом предусмотрено только реальное лишение свободы. В данном случае Касымову может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Тот факт, что он был лишен права управления транспортным средством, и наличие многочисленных административных штрафов не является обстоятельством, отягчающим наказание (ст. 63 УК РФ), однако, на мой взгляд, данные факты обязательно должны быть приняты во внимание судом при вынесении приговора.