Ботанический сад Петра Великого проведет распродажу многолетних пионов и гортензий

27 августа в Ботанический сад Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 откроет распродажу многолетних растений открытого грунта. Так, приобрести можно видовые рододендроны, саженцы древовидных пионов, гортензии и хосты.

Приобрести растения можно 27, 28 и 29 августа с 11:00 до 15:00. В числе лотов многолетние травянистые и древесные культуры — рододендроны подвида японских, ледебура и шлиппенбах, саженцы древовидных пионов, мечтательная и пильчатая гортензии, хосты и многие другие растения. Отмечается, что количество саженцев ограничено (успевайте забрать своих!). Вход по парковым билетам.

Ботанический сад Петра Великого является одним из старейших ботанических садов России. Он ведет свою историю от Аптекарского огорода, организованного еще во время правления Михаила Федоровича Романова для содержания аптек. Официально статус сада был присужден зеленой территории в 1714 году. Коллекция расположенного в саду Ботанического музея им. В. Л. Комарова насчитывает свыше 80 тысяч образцов — экспозиция музея посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России, взаимоотношениям растений и человека.

Напомним, ранее аналитики составили рейтинг самых популярных садов и парков города. Не Таврическим единым (он занял вторую строчку списка): лидером стал сад Сен-Жермен на Литейном проспекте, ансамбль которого вновь венчает дореволюционный фонтан, а замыкает тройку Итальянский сад на Фонтанке. Ботанический сад Петра Великого занял шестую строчку рейтинга.