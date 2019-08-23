Обвиняемого в резонансном ДТП на Невском водителя BMW отпустили из СИЗО, запретив управлять автомобилем

Водителя BMW Мурада Касымова, обвиняемого в произошедшем 24 февраля ДТП на Невском проспекте, отпустили из СИЗО. Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении наказания. Теперь вместо заключения под стражу, Касымову запрещено управлять всеми транспортными средствами и выходить из дома в ночное время суток.

24 февраля Касымов сел за руль в состоянии опьянения — с его слов, он «подышал шарик» и отключился, когда двигался по Невскому. На счету виновника ДТП к этому моменту уже было 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения и имелись задолженности по оплате штрафов. Кроме того, в ноябре 2018 года он был лишен водительских прав. Вследствие столкновения пострадали 6 человек, двое из них погибли — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. На следующий день водитель был арестован.

Сегодня стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. «Суд ходатайство удовлетворил, запретив Касымову, в том числе, покидать жилое помещение в ночное время, управлять всеми видами ТС, использовать все виды транспорта, кроме общественного, посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, посещать и участвовать в массовых мероприятиях», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Продление заключения под стражей стало невозможно из-за истечения шестимесячного срока, после которого в местах лишения свободы могут находиться только совершившие преступления тяжкие или особо тяжкие. «Продление содержания под стражей на срок свыше 6 месяцев возможно только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Деяния, вменяемые Касымову, отнесены уголовным законом к категории преступлений средней тяжести», — добавляют они.