Уже завтра, 24 августа, петербуржцы проведут субботник в устье реки Смоленки. На уборку выйдут сотрудники Комитета по природопользованию и подведомственных организаций — общей численностью 300 человек. Предстоит собрать бытовой мусор, убрать сухострой и поваленные деревья, а также избавиться от сорняков.

К субботнику приглашают присоединиться петербуржцев — фронт работ охватывает не только прибрежную зону реки Смоленки, но и новоявленный парк, за сохранность которого ранее боролись местные жители. Также с предложением выйти на уборку обратились к администрации Василеостровского района и муниципальных округов Остров Декабристов и Морской, общественным организациям и объединениям активистов, которые помогали признать зеленую зону городским парком.

Начало в 10:00.

Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка, направляли коллективные письма и требовали внести парк в данный список.

В начале мая стало известно, что администрация Санкт-Петербурга не собирается расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договоренности с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей. Однако позже Куйбышевский районный суд удовлетворил требования активистов, которые заявляли о необходимости признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта — после чего власти Петербурга расторгли контракт.