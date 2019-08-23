Сегодня, 23 августа, Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму изменения в законопроект «Об объектах культурного наследия», которые предполагают регулирование вопроса размещения кондиционеров на фасадах исторических зданий. Исключением стали устройства охраны и сигнализации — устанавливать и на фасадах зданий по-прежнему можно.

Законопроект предполагает запрет на установку кондиционеров и других технических средств на фасадах зданий, представляющих культурное значение и охраняемых государством. При этом строения поделили на два типа — нежилым зданиям придется попрощаться с кондиционерами навсегда, а жилым домам только на время проведения реставрационных фасадных работ. При этом в обязательном порядке должны быть определены технические решения для установки подобных систем вне фасада.

Исключением стали устройства охраны и сигнализации — устанавливать и на фасадах зданий по-прежнему можно. Всего в России 142 112 здания, представляющих историческую и культурную ценность, незаконное размещение кондиционеров на фасадах подобных строений зафиксировано в 40 регионах страны. 8 726 таких исторических зданий в реестре являются многоквартирными домами и на 35% из них размещены кондиционеры и спутниковые антенны.

Однако в Петербурге не только кондиционеры портят парадный вид фасадов. В конце июня на одном из балконов доходного дома Струбинского на улице Жуковского, 6 сбили голову статуи. Дом 1880 года постройки в разное время был местом жительства многих исторических личностей — от поэта Осипа Мандельштама до архитектора Михаила Крицкого. В августе с фасада доходного дома Шорохова на Большой Монетной, 6 обвалился лепной декор.

Ранее активисты также отмечали несоответствие внешнего вида отреставрированного лепного декора на фасаде Дома сотрудников Ботсада и, кроме того, забили тревогу, когда с фасада дома на Ленинском проспекте были похищены две скульптуры — «Фауна», изображающая девушку с оленем, и «Зима», так называемая женщина в круге. И это уже не первый случай вандализма над украшениями, размером почти в рост взрослого человека!