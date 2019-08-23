Теодора Курентзиса заметили в Доме радио на Итальянской. Он провел там репетицию

Теодора Курентзиса заметили в Доме радио на Итальянской. Судя по фотографии, которую опубликовал в своем Instagram режиссер и создатель POPUP Театра Семен Александровский , дирижер провел там репетицию.

О том, что Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Источники «Собака.ru» ранее также сообщали о намерении дирижера уйти с должности. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля.

Позже дирижер опубликовал открытое письмо к труппе театра. Источники, близкие к Курентзису, рассказали «Собака.ru» о том, что в настоящий момент дирижер отказывается от каких-либо комментариев по поводу переезда в Петербург. Однако источники других изданий говорят, что оркестр и хор musicAeterna, организованный Курентзисом, может начать свою работу в Доме радио на Итальянской улице, 27.

Кроме того, в конце июля стало известно о закрытии первого стритвир-магазина Петербурга «Юность». Как объяснили «Собака.ru» представители проекта, причиной закрытия стала смена владельца Дома радио, в котором магазин располагается с начала 2000-х годов. Здание начали расселять: как сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, один этаж отдадут оркестру Курентзиса musicAeterna, на остальных расположатся рестораны и отель. Позже дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора.