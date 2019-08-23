Благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта

На пересечении Мытнинской и 8-й Советской улиц открылась новая зеленая зона. Сквер благоустроили по проекту петербурженки Екатерины Кудрявцевой — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами.

За время ремонта в сквере замостили дорожки и площадки, облагородили газоны, высадили 17 молодых деревьев и 500 кустов барбариса с ярко-красными листьями, а также в оформлении проекта садовники использовали декоративные злаки. Кресла, что установили в сквере, были выполнены по индивидуальному проекту — подобный дизайн в городе нигде не найти. Также на территории появились полукруглые садовые скамейки, а на необычный круг в центре площадки можно использовать не только для сидения, но и для игр.

«Сквер был не в лучшем состоянии, жители обоснованно на это жаловались. Но благодаря неравнодушию Екатерины и труду садовников зеленый участок совершенно преобразился», — отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. «Я очень довольна тем, как все получилось. Надеюсь, что жители будут бережно относиться к своему скверу», — добавила автор проекта Екатерина Кудрявцева.

Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов — одним из них стал сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта.