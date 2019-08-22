Вчера днем, 21 августа, из Кудрова в Петербург запустили пробный пассажирский электропоезд. Вагоны будут прибывать на Ладожский вокзал по дороге, которая ранее предназначалась лишь для грузовых составов.

Начало регулярного движения запланировано на август 2019 года. Несмотря на открытие нового транспортного пути, жители города-спутника Кудрова относятся к железной дороге скептически — по и мнению, строительство полноценной транспортной развязки с выездом на Мурманское шоссе и продление проспекта Строителей обеспечили бы более комфортный выезд из Кудрова.

Власти Ленобласти уже несколько лет решают вопрос транспортной проблемы Кудрова. Так, о том, что до Кудрова начнут ходить трамваи, стало известно в ноябре 2018 года — появление трамвайной линии запланировано на 2023 год. Кроме того, проект планировки линии метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрова подготовят к концу 2020 года. Ожидается, что пассажиры смогут начать пользоваться станцией «Кудрово» к концу 2025 года, а новый участок четвертой линии подземки облегчит ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей области. Также в качестве альтернативного транспорта горожанам предложили проект канатной дороги от Кудрова до станции метро «Проспект Большевиков». При всем многообразии вариантов власти Петербурга назвали строительство трамвайной линии проектом более приоритетным, чем метро.