На Большом проспекте ПС исторические двери парадных меняют без согласований. Что об этом говорят жители, «Газпром» и подрядчик

Этим летом в Петербурге проводится масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, которую оплачивает компания «Газпром». В ее рамках здесь не только расширяют тротуары, но и меняют двери парадных. Изначально говорилось о том, что сняты будут только железные, но в итоге обнаружилось, что под нож пошли и исторические двери начала XX века, городские активисты начали бить тревогу. «Собака.ru» поговорила со всеми заинтересованными лицами от жильцов и КГИОП до представителей компании-подрядчика и «Газпрома», чтобы разобраться в ситуации.

Историческая дверь дома 63 Большого проспекта ПС

Новая дверь дома 63 Большого проспекта ПС

Что происходит? В начале прошлой недели пропали двери с двух домов №63 и №33А. «Обе дубовые с резьбой, в стиле Ренессанс. Можно представить, каково было людям, прожившим в доме много лет, и ценящим его красоту, увидеть, что прекрасная старинная дверь снята. Объявления, в которых собственников предупреждали о предстоящей замене дверей, были вывешены только на следующий день после установки новой. То есть воспротивиться этому безобразию возможности уже не было», — рассказала историк мебели Янина Парунова. Жильцы сами начали искать пропажу и обнаружили ее в Жилкомсервисе. «На Большом проспекте теперь много новых дверей, поставленных по этому «подряду». Вид у них строгий, «офисный», но совсем чуждый фасадам, на которых они стоят. Проблема в том, как они нарисованы — детали, будучи бессмысленно скопированы, превращаются в карикатуру. Отделка, профили, к сожалению, крайне неудачны», — дополнила она.

Объявление, появившееся в парадной уже после установки дверей

Позже были демонтированы две исторические двери доходного дома Алюшинского (69), это выявленный объект культурного наследия. Рисунок новых дверей отличается от исторических — на них нет остекления, добавлены филенки, а также заметно общее скругление форм. «Конечно, исторические двери были в плохом состоянии, но это не значит, что их нужно было полностью менять. Двери дома Алюшинского требовали бережной реставрации. Входная группа была весьма крепкой, но даже если бы какие-то ее части оказались сгнившими, то реставраторам следовало бы изготовить точные копии с повторением всех размеров и форм, и дополнить ими оригинальную дверь», — рассказал фонд «Внимание».

Скриншот проекта компании «Дормост», осуществляющей работы

Скриншот проекта компании «Дормост», осуществляющей работы

В доме 7 сами двери ранее были утеряны, но сохранился дверной портал, боковые створки которого подрядчик решил заменить. В доме 62-64 собственники реставрировали двери за свой счет, их демонтировали, заменили на стандартные. В доме 53 двери 1930-х годов сняли уже после начала информационного шума, 21 августа. Все входные группы сохранены – их жители либо забирали сразу у рабочих, либо в Жилкомсервисе.

Скриншот проекта компании «Дормост», осуществляющей работы

Что о проведенных работах говорит компания-подрядчик? Работы осуществляет компания «Дормост», которая, как уверяют ее создатели, уже 10 лет занимается программой благоустройства исторического центра города: «Среди реализованных работ – установка стилизованных уличных светильников, мощение улиц и тротуаров, возведение скверов, оборудование пешеходных переходов, установка новых светофоров и дорожных знаков, ремонт входных групп, лестниц и ограждений. Всего на реализацию программы за это время было направлено более 10 млрд рублей, главным меценатом выступает ПАО «Газпром». В разговоре с «Собака.ru» директор компании «Дормост» Кирилл Иванов рассказал: «Мы ведем работы по замене дверей. Где-то они исторические, но в аварийном состоянии, у нас есть обращение от районных ГУЖА с просьбой их заменить. Но мы не верим заявлениям – мы заходим в каждую парадную и спрашиваем: «Граждане, вы хотите, чтобы вам заменили дверь?» Если хотите, пожалуйста, подпишите согласование – по каждой парадной у нас такие документы есть. Глупо было бы просто так варварски залезать и что-то ломать. Везде висели объявления и собрали подписи». Корреспондент «Собака.ru» неоднократно попросила прислать документы, подтверждающие факт согласования, однако представители компании отказались это делать, сославшись на то, что в бумагах содержатся личные данные жильцов. Однако Иванов подтвердил, что если жильцы заявят о своем желании вернуть двери на место, то это будет сделано за счет компании. На вопрос о том, были ли работы на доме 69 Большого проспекта ПС согласованы с КГИОП, Кирилл Иванов ответил: «Дом не является объектом охраны, мы это выяснили». Однако после того, как корреспондент «Собака.ru» указала ему на сайт КГИОП, где дом значится вновь выявленным объектом охраны, сказал: «Согласование любых намерений с КГИОП – процесс весьма затруднительный и занимает в основном порядка 10-12 месяцев, мы бы просто не смогли ничего сделать». Прямо на вопрос, были ли согласованы работы с комитетом, Кирилл Иванов отвечать отказался, заявив, что сделает это, только если ему будет показан весь текст материала до публикации. Однако в беседе с корреспондентом «Мойки78» директор «Дормоста» признал, что работы начались без соблюдения необходимых процедур. Ранее на круглом столе, организованном газетой «Деловой Петербург» Иванов отмечал: «Сегодня у нас есть 22 дома на Большом пр. Петроградской стороны, дома–памятники, по ним мы сейчас нажали на тормоз. Мы должны завершить работы к 1 сентября, и я не уверен, что эти двери будут стоять. <...> "Газпром" выделяет средства здесь и сейчас; за сезон мы должны выйти на объекты и уйти с них, передав на баланс городу».

Так были ли работы согласованы с КГИОП? 22 августа Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга начал проверку в связи с работами по замене дверей. По словам представителя комитета, работы на объекте культурного наследия начались без согласования. По статье 7.13 КОАП для юридических лиц это может повлечь штраф от 100 тысяч до миллиона рублей. Будет ли возбуждено дело, на данный момент неизвестно.

Кому по закону принадлежат двери? И как должны согласовываться такие работы? Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Кононов пояснил: «Все двери по жилищному кодексу принадлежат жителям квартир. Через общее собрание они решают вопросы управления своим имуществом, предоставляют согласие или несогласие на проведение работ. Так должно быть по закону, а на практике с собственниками часто ничего не согласовывают, в лучшем случае получают согласие ЖЭКа. Жильцы в праве подать в суд на подрядчика, но в реальности никто не будет это делать. По крайней мере, раньше не было таких прецедентов, хотя это не первый подобный случай. Судебный путь – сложный, длительный, требующий затрат времени и денег». Исследовательница города Ника Артемьева рассказала: «Есть процедура, которую по закону необходимо соблюсти: нужно не менее чем за 10 дней оповестить всех собственников либо заказным письмом, либо под подпись лично. Также можно повесить объявление в парадной, но только если ранее было собрание, на котором было решено, что такой способ всех устраивает. Потом должно пройти собрание (в очной, заочной или очно-заочной форме), на котором не менее 67% собственников жилья всего дома выразили свое согласие. Такой работы не было проведено. Даже если сейчас подрядчик получит подписи жильцов, они не будут иметь никакой силы. Работы нельзя согласовать задним числом. Более того, если говорить про 69 дом, то так как это памятник, все согласования должны публиковаться на сайте КГИОП – но ничего размещено не было». Житель Петроградской Даниэль Лурье написал в Facebook, что обратился с жалобой в прокуратуру.

Большой проспект ПС дом 7/4 сейчас

Большой проспект ПС дом 7/4 в 1999 году

Что говорят в «Газпроме»? Проблему с «Собака.ru» обсудил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов: «Мы уже на протяжении 12 лет в рамках программы благотворительности жертвуем значительные средства на благоустройство улиц Петербурга. В этом году мы финансируем реконструкцию Большого проспекта ПС, подрядчик меняет мощение на тротуарах, ставит новые дорожные знаки, фонари и ограждения. Кроме того, заменяются двери подъездов – всего 61 штука. Действительно по нескольким адресам возникли недопонимания с местными жителями, мы сегодня вместе с главой района выезжали на место, все посмотрели и решили так: мы дождемся завершения всех работ, чтобы можно было оценить итоговое состояние. После этого, если в каком-то из подъездов собственники решат, что старая дверь им нравится больше, ее вернут на место – ни одна из них не пропала, они сохранены». На вопрос, были ли согласованы работы с жителями, он ответил: «У нас, к сожалению, не так сильно развита эта система. С собственниками, безусловно, работы согласовывались, но лето, отпуска, кого-то могли не застать. По каждому адресу есть соответствующие документы с подписями жильцов о том, что они согласны (предоставить их представитель компании не смог – прим. ред.) Решение о том, устраивает ли нас качество проводимых работ, мы будем принимать только после их завершения».

Что думают о произошедшем жители домов, в которых заменили двери, и были ли с ними согласованы работы? Игорь Яшманов, житель дома 69, член союза архитекторов России: «Я живу в доме 69 по Большому проспекту уже четыре года. Замена произошла и в нашей, и в соседней парадной – у нас была снята подлинная дверь 1910 года, она была в хорошем состоянии, с нее нужно было только снять старую краску и покрыть лаком. Внутренняя дверь у нас утрачена в 1990-е, сейчас там стоит металлическая – вот ее оставили в сохранности. Нам поставили достаточно качественную, дорогую деревянную дверь – если бы историческая была утрачена, то это был бы отличный вариант. Но поскольку было произведено вмешательство в подлинную структуру памятника, мы это одобрить никак не можем. Нас бы устроила установка этой двери на место внутренней, но жильцов никто не спросил. По факту – налицо акт вандализма. Никакого информирования не было – я никуда надолго не уезжал, так что пропустить это не мог, соседи тоже ничего не знали. Я отправился по делам утром в субботу, а вечером вернулся и обнаружил дверь уже снятой. Разумеется, сейчас исполнители работ будут говорить, что у них все документы есть, но даже если что-то вам предоставят, это будет подделка. Я со всей ответственностью заявляю, что никаких подписей у них быть не может».

Новая дверь дома 62-64

Дверь дома 62-64 в 2012 году

Жительница дома 69 Марья Мурашова: «В воскресенье утром я случайно обнаружила, что оригинальные двери сняты и стоят в парадной, а вместо них установлено почти офисное недоразумение. На внутренней двери висело объявление о замене с пробелом вместо даты. Когда смогла выдохнуть, начала думать, что делать с сохранившимися дверьми. Решила, что главное – не дать увезти их на утилизацию, а там разберемся. Так и сделала: заказала грузовое такси и увезла в надежное место. Я написала обращение в КГИОП, но ответа пока не было». Редакции «Собака.ru» известно, где на данный момент находятся двери, но по просьбе жильцов адрес мы не раскрываем. Алексей Язев, житель дома 33: «В прошлую среду я вышел из своей парадной и увидел, что в соседнем доме 33А выламывают петли исторических дверей. Они были в плохом состоянии, весь низ сгнил, за ними никто не ухаживал. За ними стоит железная дверь с домофоном. Я подошел к рабочим, узнал, что они делают, позвонил при них в КГИОП, мне ответили: «Вы знаете, у нас обед, перезвоните через 40 минут». Через 40 минут, естественно, никто трубку не взял. За это время дверь сняли, приехала машина Жилкомсервиса и забрала ее. В нашем доме железные двери заменили на деревянные, и этим, конечно, все соседи очень довольны». Есть ли те, кто доволен новой дверью? Артем Спиридонов, житель дома 62-64, дизайнер студии Kapodaki: «У нас стояла дверь 1907 года, мы отреставрировали ее в 2012 году, это обошлось нам дорого. Но мы довольны заменой – я как дизайнер интерьеров и бывший реставратор мебели разбираюсь в том, как это должно выглядеть, и считаю что конкретно наша дверь сделана очень хорошо. К остальным дверям на Большом у меня есть вопросы, но у нашей полностью сохранены все пропорции, качественно перерисована резьба, она дубовая. Ту дверь нам, естественно, жалко, она нам как родная, мы ее сохранили, подрядчик нам ее без проблем передал и пообещал за свой счет поставить вторым рядом. О замене нас не уведомляли, мы обо всем узнали, когда работы уже начались».