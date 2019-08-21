Краснокнижного серого гуся, спасенного на Фонтанке, выпустили в естественную среду обитания

Краснокнижный серый гусь, который тонул в водах реки Фонтанки и был спасен от смерти случайным прохожим, вернулся в естественную среду обитания. Он прошел реабилитацию и теперь вновь может летать и плавать — на территории заказника «Южное побережье Невской губы» в Приморском районе Петербурга.

Место было выбрано не случайно — камышовые и тростниковые плавни на мелководье заказника подходят для жизни представителей вида лучше всего. Перед тем, как выпорхнуть на волю, пернатый прошел курс необходимой реабилитации — ранее он не мог ни взлететь, ни плавать.

«Перья водоплавающего были покрыты органическими загрязнениями (сахар, патока, кондитерский жир), кроме того, из-за сезона линьки была осложнена возможность летать. Гусь прошел полный курс реабилитации и, когда его привезли в естественную среду обитания, бегло осмотревшись, быстро направился в воде и скрылся за ближайшими плавнями», — рассказали орнитологи.

Комитет по природопользованию просит петербуржцев и гостей города при обнаружении диких птиц и животных, попавших в беду, сообщать по телефонам: 417-59-28 (пн-чт с 09:00 до 18:00 , пт с 09:00 до 17:00) или 112 (круглосуточно).

Напомним, днем 9 августа петербуржец спас краснокнижного серого гуся — водоплавающая птица тонула в водах реки Фонтанки. Как предполагают зоологи, пернатая оказалась вдалеке от места гнездования не случайно — таким образом птица спасалась от хищных лис, енотовидных собак и ястребов-тетеревятников. Кроме того, пернатый оказался «преданным семьянином» — особь уже взрослая и, вероятнее всего, имеет потомство.