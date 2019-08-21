Ученик музыкальной школы попросил помочь найти потерянную скрипку. Петербуржцы собрали 20 тысяч рублей и купили новую

15 августа в Московском районе Петербурга появилось объявление о пропаже скрипки — в нем ученик музыкальной школы по имени Илья просил помочь в поисках инструмента, который случайно оставил на лавочке несколькими днями ранее.

«Меня зовут Илья, я ученик музыкальной школы. Я забыл скрипку на лавочке 13 августа (примерно в 18:15). Я мечтаю стать хорошим скрипачом и мне нужно много заниматься! Если вы нашли скрипку, верните, пожалуйста! А то родители новую мне не купят», — написал юноша в объявлении, которое расклеил возле дома на Московском проспекте, 167.

Петербуржец Никита Янупольский решил помочь юному скрипачу и собрать деньги на новый инструмент. Всего за 4 часа неравнодушные горожане пожертвовали 20 тысяч рублей. Вчера вечером, 20 августа, он опубликовал новый пост, в котором показал купленный инструмент и видео удивленного Ильи, получившего в подарок новую скрипку — и тут же опробовал. «История со скрипкой завершена, всем участникам спасибо! Илья был очень удивлен и доволен», — добавил Янупольский.