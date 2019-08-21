Смольный одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона.

Участок предоставят в аренду сроком на три года — за это время должны быть проведены все строительные работы. Согласно проекту, примыкающая к Лахта Центру набережная обзаведется спусками к воде и собственной зеленой зоной. Сообщается, что по окончании работ объект будет передан городу. Объем инвестиций пока не называется.

Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Ранее проектировщики здания показали проект «Северной площади». Многофункциональность общественного пространства позволит проводить там множество мероприятий. Так, лестница-амфитеатр станет не только способом входа в здание, но и местом, где можно посидеть с друзьями (как в нью-йоркском Метрополитен-музее!), а центральная площадка послужит местом залива для катка.

Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.