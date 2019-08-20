Легендарный Паспарту телеигры «Форт Боярд» Андре Буше едет в Петербург! Он посетит закрытый форт «Александр I»

Легендарный Паспарту телеигры «Форт Боярд» Андре Буше едет в Петербург! 27 августа в Кронштадте он посетит закрытый форт «Александр I», который нередко сравнивают с фортом во Франции, ставшим локацией для съемок одноименного шоу.

Паспарту Андре Буше во время съемок игры с одной из ее участниц — Ольгой Бузовой

В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев и другие. В июле 2019 года стало известно о перезапуске шоу, ведущим которого станет лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров.

Героями нового сезона станут Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Роза Сябитова, Эвелина Бледанс и другие. Всего в шоу встретятся десять команд. Возвращается и легендарный Паспарту — французский актер Андре Буше, который играет проводника почти 30 лет. Он сопроводит участников от одного испытания к другому и надежно сохранит полученные ими ключи.