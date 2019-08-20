Легендарный Паспарту телеигры «Форт Боярд» Андре Буше едет в Петербург! Он посетит закрытый форт «Александр I»
Легендарный Паспарту телеигры «Форт Боярд» Андре Буше едет в Петербург! 27 августа в Кронштадте он посетит закрытый форт «Александр I», который нередко сравнивают с фортом во Франции, ставшим локацией для съемок одноименного шоу.
В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев и другие. В июле 2019 года стало известно о перезапуске шоу, ведущим которого станет лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров.
Героями нового сезона станут Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Роза Сябитова, Эвелина Бледанс и другие. Всего в шоу встретятся десять команд. Возвращается и легендарный Паспарту — французский актер Андре Буше, который играет проводника почти 30 лет. Он сопроводит участников от одного испытания к другому и надежно сохранит полученные ими ключи.
В 1998 году на российском телевидении началась трансляция шоу «Форт Боярд» — русской версии популярной французской телевизионной игры Fort Boyard. С 2002 года в игре начали принимать участие российские спортсмены, актеры и музыканты, позже был проведен тур по олимпийской системе, победители которого получали золото Форта — 87,5 килограмм золотых байярдов или 1,2 миллиона рублей.
По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура прятал золото в сокровищнице форта Боярд. Чтобы ее открыть, смельчаки должны найти ключи, спрятанные в комнате с ловушками, а также собрать слово-пароль. Главная задача игры — за 43 минуты добыть максимальное количество ключей, отпирающих ворота Сокровищницы.
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