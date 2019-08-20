На месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов.

Большинство дворов обновляют по заявкам петербуржцев — по словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, «горожане лучше всех знаю, что нужно сделать в их дворе». Подобным образом благоустроен сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц. Проект был подготовлен местной жительницей — там обновили газоны, разбили цветники, высадили молодые деревья, обустроили велопарковку, установили уличную мебель, созданную по индивидуальному заказу.

«В этом году горожане получат несколько совершенно новых пространств для отдыха. Уже не раз упоминал парк «Героев-Пожарных» в Купчино, где вместо стихийной свалки появятся почти 50 гектаров зеленой зоны. Заканчивается обустройство нового уникального по своему замыслу парка у Ивановского карьера. В Приморском районе напротив дома 12 по Туристской улице заброшенный пустырь уже превращен в сквер — посадили деревья, замостили дорожки», — рассказал Беглов в эфире «Радио России».

Напомним, ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта.