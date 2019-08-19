Вечером в воскресенье, 18 августа, около 20:00 из окна третьего этажа дома на проспекте Обуховской Обороны выбросили двух щенков. В жестоком обращении с животными подозревают 65-летнюю петербурженку.

Как сообщают в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших щенят подобрали прохожие и доставили в ветеринарную клинику. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», главной подозреваемой по которой является 65-летняя жительница дома.

Напомним, 9 мая жители города Колпино спасли собаку, пострадавшую от собственного хозяина — мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил животное из окна четвертого этажа. 17 мая против мужчины возбудили уголовное дело — ему грозило до трех лет лишения свободы. 19 мая Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры наказания — 29-летнего Николая Дутчака заключили под стражу.

22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали (и нашли!) для дедули новых хозяев.