5 сентября в петербургском микрорайоне «Новая Охта» открывается новая креативная универсальная библиотека «Куб». При помощи нового подхода к эргономике библиотечного пространства, на небольшой площади помещения создателям удалось обустроить зону для коворкинга, креативную студию, открытый лекторий, лаунж-зону для чтения и даже снек-кафе.

Особенностью новой библиотеки стал уличный книгоприемник — подобная технология организована в общественных библиотеках Петербурга впервые. Специальное устройство принимает библиотечные книги в любое время суток — для того, чтобы вернуть произведение, нужен только читательский билет. Кроме того, в «Кубе» будет работать виртуальный библиотекарь Макс Кубинский — он проведет квест-экскурсию с дополненной реальностью или покажет интерактивную сенсорную карту, выполненную в стилистике компьютерных игр 1980-х годов.

Дизайн «Куба» выполнен в традициях кубизма и суперматизма начала 20 века. Всего в библиотеке будет шесть «кубов», каждый из которых будет соответствовать определенному направлению, а соединит их белая галерея — экспозиционный комплекс и арт-пространство. Всего книжный фонд нового пространства насчитывает 23 тысячи изданий. Помимо чтения, в библиотеке можно будет также посетить различные мероприятия, посвященные технологиям, искусству, обмену информацией, отдыху и творческой инициативе.

В первую неделю после открытия, с 5 по 12 сентября, в библиотеке можно будет посетить научно-популярные лекции, тренинги и мастер-классы, поиграть в компьютерные ретро-игры, принять участие в экскурсии по литературным улицам «Новой Охты» и произведениям Хармса, Маршака и Чуковского. Следить за расписанием мероприятий и записаться на них можно здесь.

Напомним, в январе 2019 года началась реконструкция крупнейшей библиотеки на Петроградской — библиотеки имени Ленина. Там появятся специальные зоны, удобные для проведения культурных мероприятий. В начале июля библиотека Маяковского переехала на Линейный проспект. Теперь там временно располагается книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания. А в сентябре в Петербурге стартует XII Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест». Темой этого года станет библиотека будущего.