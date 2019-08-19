Петербургские активисты высадили деревья и кустарники во дворе на Васильевском острове

Петербуржцы и активисты инициативной группы «Деревья Петербурга» провели акцию по посадке деревьев и кустарников в одном из проходных дворов на Васильевском острове. С подачи главного городского борца за растительность (и по совместительству создательницы группы) Марии Тиники там появилось 3 шаровидные ивы, 10 кустов спиреи и 10 — шиповника.

Главная задача борцов за растительность — признать свои права на посадку деревьев в своих дворах. Совместно с администрацией Муниципального округа Васильевский они выбрали двор на 10 линии, 41 и провели акцию по посадке растений — 3 шаровидные ивы, 10 кустов спитеи и 10 саженцев шиповника безвозмездно предоставил питомник «Ракита».

«Мы надеемся, что другие муниципальные округа подхватят нашу идею, и посадка деревьев совместно с жителями станет доброй традицией в нашем городе. Хочется отметить, что очень важно, чтобы у людей была возможность выбора вида дерева и места посадки. Мы надеемся, что через некоторое время у нас уже будет сайт или карта с местами, где можно посадить дерево и ухаживать за ним в дальнейшем. Уход — также важен, как и посадка дерева», — рассказали активисты.