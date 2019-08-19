Петербургские активисты высадили деревья и кустарники во дворе на Васильевском острове
Петербуржцы и активисты инициативной группы «Деревья Петербурга» провели акцию по посадке деревьев и кустарников в одном из проходных дворов на Васильевском острове. С подачи главного городского борца за растительность (и по совместительству создательницы группы) Марии Тиники там появилось 3 шаровидные ивы, 10 кустов спиреи и 10 — шиповника.
Главная задача борцов за растительность — признать свои права на посадку деревьев в своих дворах. Совместно с администрацией Муниципального округа Васильевский они выбрали двор на 10 линии, 41 и провели акцию по посадке растений — 3 шаровидные ивы, 10 кустов спитеи и 10 саженцев шиповника безвозмездно предоставил питомник «Ракита».
«Мы надеемся, что другие муниципальные округа подхватят нашу идею, и посадка деревьев совместно с жителями станет доброй традицией в нашем городе. Хочется отметить, что очень важно, чтобы у людей была возможность выбора вида дерева и места посадки. Мы надеемся, что через некоторое время у нас уже будет сайт или карта с местами, где можно посадить дерево и ухаживать за ним в дальнейшем. Уход — также важен, как и посадка дерева», — рассказали активисты.
Напомним, 3 июня Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке. С этой локации началось зеленое движение в Петербурге — после акции участники проекта пообещали, что подобные встречи станут регулярными. В акции участвовали около 20 человек и несколько десятков растений — высаживать их помогали представители бара «Залив», окна которого выходят во двор на Басковом переулке. 6 июля они также озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
Также в Петербурге начали устанавливать «ленинградские диваны» — легендарные скамейки с закругленными формами. Раньше такие места для отдыха стояли вдоль набережных и аллей, но в начале 2000-х годов по неизвестной причине были демонтированы. Всего в городе появится 41 скамейка «под старину» — соответствующая инициатива петербурженки Марии Тиника победила в проекте «Твой бюджет». Заметить их появление можно уже сейчас — их можно найти на 14-15-й линиях В.О.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.