Лицевой корпус дома купца А.И. Крутикова поврежден во время реконструкции
Жители Петербурга беспокоятся о состоянии доходного дома купца А.И. Крутикова, расположенного на 11-й Красноармейской улице, 7. В сообществе «Градозащитный Петербург» вчера вечером появился пост, где сообщается о том, что рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса здания. При этом отмечается, что это не входило в планы утвержденного проекта.
Здание реконструируют в рамках программы «Молодёжи – доступное жильё». Работы осуществляет ООО «Строительная фирма «Ирон». Согласно проекту реконструкции, дворовые флигели подлежат демонтажу с последующим воссозданием. Однако на фотографиях видно, что поврежден лицевой корпус.
Дом Крутикова построен в конце XIX века. Здание не стало объектом культурного наследия, но оно находится в зоне регулируемой застройки ЗРЗ 1 и охраняется как историческое здание.
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