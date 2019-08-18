Лицевой корпус дома купца А.И. Крутикова поврежден во время реконструкции

Жители Петербурга беспокоятся о состоянии доходного дома купца А.И. Крутикова, расположенного на 11-й Красноармейской улице, 7. В сообществе «Градозащитный Петербург» вчера вечером появился пост, где сообщается о том, что рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса здания. При этом отмечается, что это не входило в планы утвержденного проекта.