Улица Рубинштейна не станет полностью пешеходной, но чиновники пообещали убрать летние веранды
Чиновники заявили о том, что улицу Рубинштейна не получится сделать полностью пешеходной, как предлагали урбанисты. Это может привести к дорожному коллапсу близлежащих улиц и запаркованности соседних дворов, сообщает «Фонтанка.ру»
Инициатива по ограничению движения тоже показалась им пока невозможной, поскольку главная барная магистраль – дорога общего пользования, и введение каких-либо ограничений на ней попросту не предусмотрено. Кроме того, существуют нормы, которые не позволяют выровнять проезжие части и тротуар: они должны быть разделены бордюром. Нельзя препятствовать парковке машин, расставляя в парковочной зоне различные элементы.
Зато представители Смольного предложили очистить тротуары от летних кафе, чтобы они не мешали пешеходам. Администрация района уже направила в Комитет по контролю за имуществом документы на демонтаж одной из таких веранд. Уменьшить количество машин также может ввод платных парковок на улице и регулярные штрафные санкции для нарушителей.
Ранее петербурженка и девелопер Ася Козлова придумала, как помирить жильцов и рестораторов улицы Рубинштейна.«Я хотела, чтобы люди перестали ссориться и у них появились инструменты преодоления конфликта, чтобы взаимные упреки сменились совместным поиском решений и конструктивным диалогом», – поделилась она в интервью с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской.
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