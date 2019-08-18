Улица Рубинштейна не станет полностью пешеходной, но чиновники пообещали убрать летние веранды

Чиновники заявили о том, что улицу Рубинштейна не получится сделать полностью пешеходной, как предлагали урбанисты. Это может привести к дорожному коллапсу близлежащих улиц и запаркованности соседних дворов, сообщает «Фонтанка.ру»

Инициатива по ограничению движения тоже показалась им пока невозможной, поскольку главная барная магистраль – дорога общего пользования, и введение каких-либо ограничений на ней попросту не предусмотрено. Кроме того, существуют нормы, которые не позволяют выровнять проезжие части и тротуар: они должны быть разделены бордюром. Нельзя препятствовать парковке машин, расставляя в парковочной зоне различные элементы.

Зато представители Смольного предложили очистить тротуары от летних кафе, чтобы они не мешали пешеходам. Администрация района уже направила в Комитет по контролю за имуществом документы на демонтаж одной из таких веранд. Уменьшить количество машин также может ввод платных парковок на улице и регулярные штрафные санкции для нарушителей.