Сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта
Сквер на Торжковской улице, 4 в Приморском районе Петербурга открыли после капитального ремонта. Прежде его ни разу не подвергали благоустройству — теперь же там обустроена дренажная система, облагорожены дорожки и газоны, а также появились скамейки из дерева и чугунного литья.
Сквер находится на оживленной магистрали — через него горожане проходят к административному зданию и жилым домам. Основные пешеходные участки и центральная площадка подверглись мощению плиткой со вставками гранитной брусчатки. Растущие в сквере клены, липы, яблони и дубы очистили от сухостоя и подлечили, а также обзавелись новыми зелеными соседями — 11 молодыми кленами и тысячей кустов кизильника и барбариса.
«Специалисты выбрали сорт барбариса с красными листьями — нестандартная расцветка кустарника эффектно смотрится на фоне зеленой листвы и газонов. А неприхотливость и морозоустойчивость делают его идеальным растением для украшения городского ландшафта», — поделились в Комитете по благоустройству.
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Сквер до благоустройства
Благоустройство сквера на Торжковской улице проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году чище и лучше станут 145 объектов — парки, скверы, бульвары, набережные, территории у социальных объектов и внутриквартальные. Для этих целей из бюджета Петербурга выделено более 4 миллиардов рублей.
Напомним, в 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В городе облагородят парки и набережные, а также установят новые детские площадки. По словам врио губернатора Александра Беглова, комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии, и «авральный подход решения вопросов» в этой области неприемлем.
Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Сосновом Бору впервые пройдет Неделя пляжной урбанистики, в рамках которого петербуржцы совместно с экспертами займутся проектированием и созданием концепции городского пляжа.
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