Сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта

Сквер на Торжковской улице, 4 в Приморском районе Петербурга открыли после капитального ремонта. Прежде его ни разу не подвергали благоустройству — теперь же там обустроена дренажная система, облагорожены дорожки и газоны, а также появились скамейки из дерева и чугунного литья.

Сквер находится на оживленной магистрали — через него горожане проходят к административному зданию и жилым домам. Основные пешеходные участки и центральная площадка подверглись мощению плиткой со вставками гранитной брусчатки. Растущие в сквере клены, липы, яблони и дубы очистили от сухостоя и подлечили, а также обзавелись новыми зелеными соседями — 11 молодыми кленами и тысячей кустов кизильника и барбариса.

«Специалисты выбрали сорт барбариса с красными листьями — нестандартная расцветка кустарника эффектно смотрится на фоне зеленой листвы и газонов. А неприхотливость и морозоустойчивость делают его идеальным растением для украшения городского ландшафта», — поделились в Комитете по благоустройству.