В сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект — вход со стороны главной транспортной артерии города открыли впервые с 2007 года.

Ранее в сквер можно было попасть только со стороны Казанского собора — с 2007 года пространство было доступно для горожан только в выходные и праздничные дни. Оградить сквер было решено также после жалоб представителей РПЦ на отдыхающих, которые, по мнению священнослужителей, превратили зеленую площадь в «лежбище».

Теперь закрывать зеленую зону будут только на просушку. В Комитете по благоустройству говорят, что решение об открытии главного входа было принято по просьбам горожан.

Площадь перед Казанским собором появилась после сноса церкви Рождества Богородицы и окончания строительства Казанского собора. Первоначально носила название Рождественской площади, современное название было дано в 1829 году. Фактически всю территорию Казанской площади занимает собор Казанской иконы Божией Матери и сквер с фонтаном перед фасадом собора.

Напомним, реставрацией Казанского кафедрального собора в Петербурге, являющегося памятником архитектуры федерального значения, займется компания «Возрождение Петербурга», которая также выступила подрядчиком восстановления храма Спаса на Крови. Сумма проводимых работ составит 199,5 миллионов рублей — завершить их планируется до 25 ноября 2019 года. А еще в ноябре 2018 года у Казанского собора появилась новая платная автостоянка.