Арендаторы помещений на Рубинштейна поддержали идею озеленения улицы, создания зон для грузового транспорта и ограничения движения

15 августа состоялся второй воркшоп, посвященный концепции преобразования улицы Рубинштейна. Арендаторы помещений на «главной ресторанной» поддержали идею озеленения, создания специальных зон для грузового транспорта и ограничения движения автомобилей. Единогласно высказались и в пользу принципа выравнивания тротуаров и проезжей части в единую плоскость, а также организацию хабов для такси на перекрестках.

На втором вокршопе присутствовали представители отелей, рентных апартаментов, офисных центров, магазинов фэшн-сегмента, барбер-шопа, галереи, клиники и театра — 17 человек, представляющие 14 различных локаций улицы Рубинштейна. К вопросам первостепенной важности арендаторы отнесли безопасность и шум, хаотичную парковку и затруднительное движение автотранспорта, мусор, а также техническое состояние домов.

«Мы с коллегами и несколькими соседями привели в порядок подъезд,‎ вложились в шумоизоляцию и отреставрировали деревянные окна в доме-памятнике, но объяснить гостям шум от вакханалии под окнами или лошадей в три часа ночи мы не можем», — рассказала управляющая отелем Underwood Анастасия Шу.

В свою очередь инвестор компании New Horizon Александр Овчинников отметил готовность финансировать ремонт фасадов, дверей, парадных и установку урн, но процедуры согласования таковы, что даже при наличии желания и денег сделать это легально крайне сложно. «Можно ведь разработать упрощенные процедуры согласования хотя бы для ремонта», — добавил он.

Повлиять на поведение отдыхающих на Рубинштейна планируют и через искусство. «Арт-сообщество могло бы через публичное искусство воздействовать на посетителей улицы, обращая внимание на целый ряд вопросов, истоки которых лежат именно в общем уровне культуры», — рассказала арт-директор галереи «Антонов» Татьяна Колпакова.