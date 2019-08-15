В последний день лета в «Севкабель Порту» пройдет большая дискотека — с диско из 80-х, дикостью из 90-х и гламуром нулевых

Сообщество «Дикое Диско», общественное пространство «Севкабель Порт» и клуб «Мачты» объединись для того, чтобы провести в последний день лета Ночь Любви — большую дискотеку с диско из 80-х, дикостью из 90-х и гламуром нулевых. 31 августа приглашаются все любители потанцевать под старые хиты и новые звуки — «самый роскошный наряд» приветствуется!

Серия вечеринок от объединения диджеев — Жоры Жоры Снежаны, Большого Коня и Фреш Принца — «Дикое Диско» появилась после того, как группа дизайнеров-кинематографистов хотела потанцевать под любимые песни и не смогла найти подходящего места.

«Мы премся, танцуем, отправляем друг другу эти треки, разговариваем цитатами, собираем эту одежду, включаем в наушниках, идя по мосту через Неву или через Шпрее в Берлине — это наша настоящая жизнь, и на вопрос о том, какую музыку ты слушаешь, я отвечаю, что в основном поп», — говорит Жора Жора Снежана.

Организаторы просят использовать в образе на вечеринку «все самое роскошное и удивительное», петь «нас не догонят» и «мне приснилось небо Лондона», разрешают полежать на подушках в розовом свете и присылать треки в стол заказов — чтобы как следует проводить уходящее лето.

Вечеринка пройдет в ангаре УКТ в «Севкабель Порту» 31 августа. Подробности и билеты (для больших компаний приготовили специальные скидки!) можно посмотреть здесь.