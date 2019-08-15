В начале недели с двух домов №63 и №33А на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ.

Здесь и далее фото: Янина Парунова



«Обе дубовые с резьбой, в стиле Ренессанс. Можно представить, каково было людям, прожившим в доме много лет, и ценящим его красоту, увидеть, что прекрасная старинная дверь снята. Объявления, в которых собственников предупреждали о предстоящей замене дверей, были вывешены только на следующий день после установки новой. То есть воспротивиться этому безобразию возможности уже не было», — поделилась петербургский дизайнер Янина Парунова на своей странице в Facebook. На следующий день после пропажи городские активисты обратились в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры с просьбой объяснить замену, где их запрос согласились рассмотреть только после подачи соответствующего заявления. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. «Вчера же занимались поисками места, куда увезли двери. Было много чудесного и неожиданного прежде, чем мы нашли их в Жилкомсервисе», — добавляет Парунова.