С двух домов на Петроградской сняли исторические деревянные двери. Активисты нашли их в Жилкомсервисе
В начале недели с двух домов №63 и №33А на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ.
«Обе дубовые с резьбой, в стиле Ренессанс. Можно представить, каково было людям, прожившим в доме много лет, и ценящим его красоту, увидеть, что прекрасная старинная дверь снята. Объявления, в которых собственников предупреждали о предстоящей замене дверей, были вывешены только на следующий день после установки новой. То есть воспротивиться этому безобразию возможности уже не было», — поделилась петербургский дизайнер Янина Парунова на своей странице в Facebook.
На следующий день после пропажи городские активисты обратились в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры с просьбой объяснить замену, где их запрос согласились рассмотреть только после подачи соответствующего заявления. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. «Вчера же занимались поисками места, куда увезли двери. Было много чудесного и неожиданного прежде, чем мы нашли их в Жилкомсервисе», — добавляет Парунова.
Вчера вечером, 14 августа, горожане забрали двери — теперь их возвращение на прежнее место будет курировать Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и лично заместитель председателя Совета Александр Кононов. Парунова также отметила, что случай пропажи исторических дверей не единичный — в настоящий момент в домах на Большом проспекте проходит массовая замена старых входных групп на новые, созданные по историческим образцам.
«На Большом проспекте теперь много новых дверей, поставленных по этому «подряду». Вид у них строгий, «офисный», но совсем чуждый фасадам, на которых они стоят. Проблема в том, как они нарисованы — детали, будучи бессмысленно скопированы, превращаются в карикатуру. Чего стоят странные «лягушачьи лапки» вместо изящных волют на среднике. Отделка, профили деталей, к сожалению, крайне неудачны», — говорит она.
Напомним, в убранство доходного дома Станового продолжают возвращаться исторические деревянные двери. Теперь они появились и в парадной со стороны Старорусской улицы. На возвращение и реставрацию двух дверей было собрано 372 тысячи рублей — посредством краудфандинга, организованного Фондом сохранения исторического наследия «Внимание». Петербуржцы также надеятся, что до конца года реставраторам удастся завершить воссоздание первоначального вида дверей и со стороны Мытнинской улицы.
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