В KGallery пройдет «нью-йоркская» книжная распродажа — с лекциями о Сьюзен Сонтаг, Энди Уорхоле и Эдварде Хоппере

16 августа в букинистическом магазине KGallery стартует «нью-йоркская» книжная распродажа. Темой этого года станет искусство и жизни аутсайдеров и культовых творцов XX века — Сьюзан Сонтаг, Энди Уорхола, Жан-Мишель Баския, Пегги Гуггенхайм, Джексона Поллока, Альфреда Барра, Эдварда Хоппера, Марселя Дюшана.

Тема книжной подборки — Нью-Йорк как нечто неотделимое от того, что в настоящее время именуется современным искусством. В рамках распродажи пройдут открытые лекции и документальные показы, а при покупке книг посетителей также ждут подарочные лимитированные сумки с рисунками Александра Родченко и Варвары Степановой.

Вечером 16 августа в пространстве KGallery состоится показ документального фильма «Коробка Энди Уорхола» о первой выставке художника на «Фабрике» — тогда, в числе арт-объектов экспозиции, творческому обществу Нью-Йорка была продемонстрирована коробка из-под кетчупа и стирального порошка. Точная копия скульптуры Brillo Box первоначально была недооценена, однако спустя 40 лет, когда репутация Уорхола взлетела до небес, эта же скульптура была продана за более чем 3 миллиона долларов на аукционе Christie’s.

17 августа сотрудник отдела современного искусства Государственного Эрмитажа и историк советской фотографии Дарья Панайотти прочитает лекцию «Эссе о фотографии сегодня». По завершении посетителям распродажи покажут документальный фильм «Разговоры о Сьюзан Сонтаг».

«Две книги Сьюзен Сонтаг о фотографии стали чуть ли не обязательным чтением для любого, кто ей интересуется. Считается, что в сборнике эссе «О фотографии» впервые в доступной и яркой манере зафиксированы все страхи и проблемы, составляющие постмодернистскую историю фотографии. Более позднее рассуждение о военном репортаже, «Смотрим на чужие страдания», становится печальной констатацией социальной разобщенности, которую документальное фото со своим гуманистическим пафосом не в силах преодолеть», — рассказывает историк.

Книжная ярмарка пройдет с 16 по 18 августа в магазине KGallery на набережной реки Фонтанки, 24. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации: на 16 августа и 17 августа.