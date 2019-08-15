Airbus A321 совершил аварийную посадку с убранным шасси и горящим двигателем в Подмосковье

Пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский в Подмосковье. Рейс следовал из Москвы в Симферополь, однако при наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя отключились, один из них загорелся.

Согласно данным экстренных служб, самолет Airbus A321 был вынужден совершить экстренную посадку с убранным шасси в кукурузном поле неподалеку от деревни Рыбаки — в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. На борту находились 233 человека, в том числе чем членов экипажа — все живы. По уточненным данным Минздрава, травмы получили 23 человека, а том числе 5 детей, находившихся в салоне самолета — их состояние оценивается как средней тяжести.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия, для расследования причин ЧП также сформирована специальная комиссия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Все пассажиры были застрахованы и получат выплаты.