В Приморском районе установили памятник Фаине Раневской

В одном из дворов на пересечении проспекта Сизова и Парашютной улицы в Приморском районе Петербурга установили памятник народной артистке СССР, актрисе театра и кино Фаине Раневской. На постаменте выгравирована одна из ее крылатых фраз: «Все сбудется, стоит только расхотеть…».

Малая архитектурная форма, посвященная памяти Фаины Раневской, появилась в Приморском районе силами муниципального образования «Озеро Долгое» — в рамках программы «Комфортная городская среда». Проект благоустройства, который также включает в себя появление новой детской площадки и насыпных дорожек, был разработан специально к Году театра, который проходит в России в 2019 году.

Однако далеко не все местные жители рады появлению новой «соседки». «Всю зелень уничтожили. К сожалению, благоустройство не предусматривает сохранность», «Какие ножки… Как это неуместно к образу Фаины Раневской. Красота и сексуальные ножки — это не про нее», «Для скульптуры Раневской можно было найти место и достойнее. Ощущение, что ее просто на хранение оставили. Не в тему абсолютно», — пишут горожане в комментариях к посту в сообществе «Приморский район онлайн».

Фаина Григорьевна Раневская — русская и советская актриса театра и кино, лауреат трех Сталинских премий, народная артистка СССР. Почти четверть века Раневская проработала в Театре имени Моссовета, на сцене которого исполнила свои самые прославленные театральные роли: миссис Сэвидж в спектакле «Странная миссис Сэвидж» и Люси Купер в постановке «Дальше — тишина». Итогом 60-летней актерской карьеры стали десятки ролей на сцене и около тридцати — в кино.