В Петербурге представили проект новой маршрутной сети общественного наземного транспорта

Подконтрольное Смольному учреждение «Организатор перевозок» представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта. Изменения вступят в силу в 2020 году после проведения масштабной транспортной реформы, в рамках которой почти 300 направлений движения перестанут существовать.

Уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. Ожидается, что некоторое количество будет представлено во временном варианте — без остановочного павильона и заездного «кармана», только знак остановки и расписание или табло.

Реформа необходима для увеличения количества социальных маршрутов, а также исключить дублирование рейсов. Например, один 216-ый автобус до Сесторецка конкурирует с пятью коммерческими маршрутками. После изменений они перестанут выполнять рейсы в данной направлении, однако взамен им запустят четырнадцать 216-ых автобусов с интервалом в 11 минут. Помимо укороченных интервалов движения новые автобусы будут оборудованы «умными» системами информирования пассажиров, а также возможностью льготной оплаты проезда.

Горожане могут принять участие в проектировании, отправив свои по адресу: route@orgp.spb.ru. Посмотреть трассу одного или нескольких маршрутов можно здесь.

«Сейчас у нас есть социальные маршруты — те, на которых город доплачивает за льготников, и коммерческие маршруты — те, на которых отнюдь не всегда есть возможность для льготного проезда. С 15 июля 2020 года все коммерческие маршруты в привычном для горожан понимании будут заменены. На 350 маршрутов мы заключим госконтракты, которые предусматривают льготы и возможность оплаты едиными электронными билетами. На другой части компенсируем исчезновение маршруток усилением социальных автобусов», — рассказал ранее замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий.

Напомним, ранее аналитики составили список автобусных маршрутов России, по которым туристам придется ехать дольше всего. Автобусные маршруты в Петербург оказались самыми длинными в стране — в первые строчки рейтинга попали сразу четыре направления. Кроме того, маршрут астного трамвая «Чижик», который в настоящий момент курсирует по Красногвардейскому району Петербурга, планируют проложить в Ленобласти. Так, трамвайные пути могут протянуться до города Всеволожска.