Петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер

Петербургские дизайнеры из агенства ландшафтной архитектуры «Нескучный сад» разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер в Выборгском районе. Там планируется создание общественного пространства для отдыха петербуржцев — с детскими площадками, зонами для барбекю и гамаками, лежа в которых можно позагорать.

Открытое обсуждение проекта прошло 12 августа. В ходе него петербуржцы предложили реконструировать концертную площадку и установить волейбольные корты для спортивных соревнований. Концепцию благоустройства Суздальских озер от «Нескучного сада» с проработанными площадками для водных и пляжных видов спорта, зонами пикника и барбекю и солярием с гамаками планируется реализовать к 2022 году.

«Сегодня нам важно было узнать мнение жителей о развитии территории, прилегающей к Суздальским озерам. Часть предложений мы получили через социальные сети, где был проведен опрос. В последующем, интересные идеи будут рассмотрены для реализации в проекте благоустройства территории. План развития составлен до 2022 года, с ним можно будет ознакомиться на всех официальных интернет-ресурсах администрации», — отметила заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова.

Напомним, ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, а в Сосновом Бору впервые пройдет Неделя пляжной урбанистики — обучающий кэмп, в рамках которого петербуржцы совместно с экспертами займутся проектированием и созданием концепции городского пляжа.