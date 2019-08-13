«Увула», IOWA и певица Гречка выступят на фестивале любителей домашних животных в ЦПКиО имени Кирова

24 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на Елагином Острове стартует фестиваль любителей домашних животных Petshop Days. В дни проведения праздника вход в парк для всех четвероногих (и их хозяев!) станет свободным, будут организованы первые в России соревнования по дог-дайвингу, а хедлайнерами музыкальной программы (да-да!) станут петербуржцы «Увула», группа IOWA и певица Гречка.

Площадка фестиваля будет поделена на четыре тематические зоны. Для кошатников будут организован кошачий город Муррсити со своим котокафе, фотозоной «Вечерний Мурргант», йогой для хвостатых и соревнованиями по кошачьему гольфу. Верных собачников ждет провинция Догсельдорф — впервые в России здесь проведут соревнования по дог-дайвингу и сап-серфингу с собаками по Неве.

Для всех неравнодушных к братьям нашим меньшим и тех, кто только находится в поиске своего друга, на фестивале будет организован Город Добра — здесь каждый сможет забрать к себе животное из приюта или пожертвовать для питомника корм или средства на содержание. Побалуют и меломанов — хедлайнерами фестиваля станет петербургский музыкальный коллектив «Увула», группа IOWA, совершившая путь от андеграунда до «Вечернего Урганта» певица Гречка, Наадя и другие.

Фестиваль любителей домашних животных Petshop Days пройдет в Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова 24 и 25 августа. Вход свободный по предварительной регистрации.