Кандидаты в губернаторы Петербурга назвали интересы горожан главным пунктом предвыборных программ
Кандидаты в губернаторы Петербурга назвали интересы горожан главным пунктом предвыборных программ. Уже сейчас они размещены на личных страницах и сайтах претендентов на пост — самовыдвиженца Александра Беглова, режиссера и члена фракции КПРФ Владимира Бортко, депутата ЗакСа и члена партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой, а также общественного и политического деятеля Михаила Амосова.
Программа Александра Беглова получила название «Санкт-Петербург — город, в котором хочется жить». Главная цель — повышение качества жизни петербуржцев. Так, один из блоков программы, «Комфортный город», подразумевает развитие общественного транспорта, расширение сети дорог, создание новых общественных пространств и переход к мировым стандартам экологичности и чистоты. Кроме того, Беглов планирует развивать медицину и социальную защиту в рамках проекта «Социальный город». «Умный город» развивает туристический потенциал и науку, а «Открытый город» создаст безопасную городскую среду и наладит взаимодействие с петербуржцами.
Программа режиссера и члена фракции КПРФ Владимира Бортко получила название «Борьба с коррупцией в Санкт-Петербурге». Претендент на пост губернатора Петербурга говорит о том, что «почти все сложности города являются следствием одного явления», имея ввиду коррупцию, и планирует провести реформу органов власти на основе конкурса с участием «всех достойных граждан». Также одними из пунктов программы названы «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Здравоохранение».
Кроме того, городской бюджет планируется увеличить до триллиона рублей — с помощью «жесточайшего контроля над тратами», развития промышленности за счет привлечения инвесторов и изменения пропорций трат. Особое внимание уделят изменению градостроительных принципов — в программу заложено решение проблем реставрации и реконструкции исторического центра, а также помощь обманутым дольщикам и «юридическое преследование недобросовестных застройщиков всеми имеющимися правовыми средствами».
Программа кандидата от партии «Справедливая Россия», депутата ЗакСа Надежды Тихоновой получила название «Человек важнее» и представляет собой стратегию развития Петербурга в интересах его жителей. Она содержит 16 глав, среди которых «Экономика: человек важнее капитала», «Социальная политика: человек важнее бюрократии», «Власть: человек важнее власти» и другие. По мнению претендента на пост, в Петербурге необходимо создать коалиционное городское правительство — «разные политические взгляды позволят вести открытый диалог и обеспечить баланс в принятии важных для развития города и жителей решений». «Для нас главная ценность — это человек и его качество жизни. Все решения должны приниматься в интересах человека», — отмечает Тихонова.
Программа «Город для людей» общественного и политического деятеля Михаила Амосова, кандидата от фракции «Гражданская платформа», будет представлена 15 августа. Главной целью станет создание системы власти, в рамках которой все решения будут приниматься исходя их интересов петербуржцев. «Для того чтобы такую систему создать, недостаточно просто поменять первое лицо — нужны определенные изменения правил, по которым живет городская власть, как она общается с людьми. Вокруг этого и строится основная часть: то есть мы должны создать дружелюбную атмосферу во взаимоотношениях власти и людей. Власть должна чувствовать ответственность перед избирателями, сегодня это далеко не всегда так», — рассказал Амосов.
Напомним, о том, что режиссер «Собачьего сердца» и «Афганского излома», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко может стать губернатором Санкт-Петербурга, стало известно в начале марта. Свою кандидатуру на пост он выдвинул 2 июня. Вечером 1 июля избирком Петербурга закончил прием документов для регистрации на выборах губернатора города, которые пройдут осенью 2019 года. Из 11 претендентов, которые сдали необходимые документы, только четыре кандидата прошли муниципальный фильтр.
Ранее основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански заявил, что будет баллотироваться в губернаторы. Однако позже он решил снять свою кандидатуру с участия в выборах — все подписи муниципальных депутатов уже «собраны и распределены между Бегловым и четырьмя кандидатами-спойлерами», а многие пункты его предвыборной кампании были перехвачены и развиты другими кандидатами.
О том, что врио главы Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в губернаторских выборах как самовыдвиженец, стало известно незадолго после увольнения Георгия Полтавченко. Кроме того, Илья Варламов и Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Он начал свою работу в рамках предвыборной кампании губернатора и муниципальных депутатов города. «Этот год нужно использовать, чтобы преобразить город», — призывают они.
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