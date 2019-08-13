Кандидаты в губернаторы Петербурга назвали интересы горожан главным пунктом предвыборных программ. Уже сейчас они размещены на личных страницах и сайтах претендентов на пост — самовыдвиженца Александра Беглова, режиссера и члена фракции КПРФ Владимира Бортко, депутата ЗакСа и члена партии «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой, а также общественного и политического деятеля Михаила Амосова.

Программа Александра Беглова получила название «Санкт-Петербург — город, в котором хочется жить». Главная цель — повышение качества жизни петербуржцев. Так, один из блоков программы, «Комфортный город», подразумевает развитие общественного транспорта, расширение сети дорог, создание новых общественных пространств и переход к мировым стандартам экологичности и чистоты. Кроме того, Беглов планирует развивать медицину и социальную защиту в рамках проекта «Социальный город». «Умный город» развивает туристический потенциал и науку, а «Открытый город» создаст безопасную городскую среду и наладит взаимодействие с петербуржцами.

Программа режиссера и члена фракции КПРФ Владимира Бортко получила название «Борьба с коррупцией в Санкт-Петербурге». Претендент на пост губернатора Петербурга говорит о том, что «почти все сложности города являются следствием одного явления», имея ввиду коррупцию, и планирует провести реформу органов власти на основе конкурса с участием «всех достойных граждан». Также одними из пунктов программы названы «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Здравоохранение».

Кроме того, городской бюджет планируется увеличить до триллиона рублей — с помощью «жесточайшего контроля над тратами», развития промышленности за счет привлечения инвесторов и изменения пропорций трат. Особое внимание уделят изменению градостроительных принципов — в программу заложено решение проблем реставрации и реконструкции исторического центра, а также помощь обманутым дольщикам и «юридическое преследование недобросовестных застройщиков всеми имеющимися правовыми средствами».