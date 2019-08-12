Трамвайные пути «Чижика» планируют протянуть до Всеволожского района

Маршрут частного трамвая «Чижик», который в настоящий момент курсирует по Красногвардейскому району Петербурга, планируют проложить в Ленобласти. Так, трамвайные пути могут протянуться до города Всеволожска.

Свое видение нового маршрута «Транспортная концессионная компания», владеющая «Чижиком», предложит властям Петербурга и Ленобласти до конца года. «Мы можем быть полезны не только Красногвардейскому району Петербурга, но и Ленинградской области, имея в виду продление трамвайного маршрута в город Всеволожск, но это большая сложная задача, потому что она включает принятие решение как Санкт-Петербургом, так и Ленинградской областью», — отметил директор компании Сергей Окутин.

Власти Петербурга не исключают возможности расширения маршрута «Чижика» при участии администрации города в новом этапе проекта. «Участие двух субъектов в таком проекте — это отдельная история, она пока нигде не проработана. Мы, наверное, придем к этому первыми в стране. Мы не исключаем такого проекта. Есть масса вариантов — будем обсуждать», — отметил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Напомним, первый частный трамвай «Чижик» запустили в начале марта 2018 года от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала. Трамвай может перевозить до 376 пассажиров, его длина — 33,45 метра. В салоне есть площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Проезд в частном трамвае будет стоить столько же, сколько в обычном. В декабре 2018 года «Чижик» начал движение по новому участку трамвайной линии. Регулярный маршрут №64 будет следовать от Ладожского вокзала по проспектам Косыгина и Наставников до конечной — «Ириновский проспект». Полностью запустить проект в Петербурге планируется этой осенью.