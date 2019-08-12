В ночь на 13 августа в Петербурге пройдет метеоритный дождь. Разглядывать ежегодное астрономическое явление лучше всего за городом — небо в области не засвечивают фонари и подсветка зданий.

Метеоритный дождь будет видео невооруженным глазом, однако помешать наблюдению грозятся тучи — во время пика потока Персеиды, который ожидается к пяти утра 13 августа, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. «Но все же можно попытать удачу», — утешают сотрудники Пулковской обсерватории.

Москвичи также ожидают метеоритный дождь. Сотрудники столичного планетария рассказали, что метеоры из потока будут выглядеть как белые светящиеся струйки, расчерчивающие звездное небо, и дали несколько советов о том, как лучше всего за ними наблюдать.

«Советы — уехать подальше, в хорошую погоду, повыше, где нет засветки городской. И вот если удастся оказаться в таких условиях, существуют некие правила, которые помогут нам наблюдения все-таки провести. Нужно очень много внимания, очень много терпения», — поделилась директор Московского планетария Фаина Рублева.

Метеорный поток Персеиды появляется ежегодно в августе со стороны созвездия Персея и образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере планеты и образуют тем самым «звездный дождь». Событие проходит с 17 июля по 24 августа, пик активности которого обычно приходится на 12 августа.

Напомним, 10 июня 2018 года Российская академия наук решила перевести астрономические наблюдения Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях». Позже сотрудники обсерватории разработали план переноса наблюдений из Петербурга. На решение отреагировали городские художники — стрит-арт артист Миша Маркер нарисовал плакат о ситуации вокруг Пулковской обсерватории, а арт-группа «Явь» спроецировала на стену обсерватории черную метку лорда Волан-де-Морта.